Спроба огляду об'єкта відбулася через день після прибуття туди перших затриманих, але демократів не пустили на територію в’язниці.

Фото: Andrew Caballero-Reynolds / AFP

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У США групу демократів, які прийшли з перевіркою, не пустили до нової імміграційної в'язниці «Алігатор Алькатрас» у Флориді. Про це повідомляє The Guardian.

За словами депутатки штату Флорида Анни Ескамані, п’ять законодавців-демократів 3 липня намагалися потрапити на територію в’язниці, однак їм завадили правоохоронці. Перед цим об’єкт уже відвідали представники Білого дому.

«Це кричуще зловживання владою і спроба приховати порушення прав людини від громадськості», — заявили політики у спільній заяві.

Міністерство внутрішньої безпеки США (DHS) підтвердило, що перші затримані прибули до закладу ще 2 липня, однак не уточнило, скільки саме людей там утримують.

В’язницю, яка офіційно називається Everglades Detention Center, відкрили у співпраці федеральної та місцевої влади. Об'єктом керує штат Флорида, але основне фінансування надходить від Федерального агентства з надзвичайних ситуацій США.

Президент Дональд Трамп, який нещодавно оглянув тюрму, саркастично порівняв її з легендарним Алькатрасом та пожартував, що в’язням, які спробують втекти, доведеться мати справу з алігаторами та зміями.

З моменту, як Трамп прийшов до влади, Флорида активно долучилася до його політики масових затримань іммігрантів. За програмою 287(g) місцева поліція отримала повноваження депортувати нелегальних мігрантів, співпрацюючи з DHS. Флорида — лідер за кількістю таких угод серед усіх штатів.

«Багато хто сам погодиться на депортацію, аби тільки не опинитися в «Алігатор Алькатрас» чи подібних місцях», — заявив губернатор Флориди Рон Десантіс, який також оглянув в'язницю разом із Трампом. Він закликав інші штати наслідувати приклад Флориди.

За даними The Guardian, останнім часом у країні різко зросла кількість затримань. Білий дім поставив завдання — 3 тисячі арештів щодня та мільйон на рік.

Тим часом дві неурядові організації подали до суду на DHS, звинувачуючи у порушенні екологічних норм під час будівництва закладу. Саме ж відомство планує швидко розширити тюрму до 5 тисяч місць.

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