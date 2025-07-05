16 тисяч доларів за «непридатність»: на Тернопільщині судитимуть чоловіка, який розробив схему ухилення від служби

Зловмисник запевняв, що має знайомства серед посадовців ТЦК та членів ВЛК, тож зможе вплинути на їх рішення.

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На Тернопільщині судитимуть чоловіка, який вимагав 16 тисяч доларів за «непридатність» до служби в армії. Про це повідомляє Спецпрокуратура у сфері оборони Західного регіону.

Встановлено, що обвинувачений запропонував громадянину «вирішити питання» щодо визнання його тимчасово непридатним до проходження військової служби.

Він запевняв, що має знайомства серед посадовців територіального центру комплектування і соціальної підтримки та членів військово-лікарської комісії, тож зможе вплинути на їх рішення. Свої «послуги» оцінив у 16 тисяч доларів.

Його було затримано в порядку ст. 208 КПК України під час одержання частини неправомірної вигоди – 15,2 тисяч доларів.

Обвинувальний акт стосовно 31-річного місцевого мешканця за фактом зловживання впливом скерували до суду (ч. 2 ст. 369-2 КК України).

Санкція інкримінованої статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років.

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