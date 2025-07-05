Як подати онлайн-заяву на послугу денного догляду — алгоритм дій

Соціальна послуга денного догляду – це підтримка для людини, яка частково або повністю втратила здатність себе обслуговувати.

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Соціальному порталі Мінсоцполітики можна подавати заяви на отримання соціальних послуг онлайн, без потреби відвідувати установи. Про це повідомляє Міністерство соціальної політики України.

Що таке денний догляд

Соціальна послуга денного догляду – це підтримка для людини, яка частково або повністю втратила здатність себе обслуговувати. Тобто така послуга надається людям, які потребують сторонньої допомоги у повсякденному житті.

Так, нею можуть скористатися:

люди похилого віку, зокрема, з когнітивними порушеннями;

люди з інвалідністю;

люди із захворюваннями, які не здатні до самообслуговування;

люди з тяжкими захворюваннями, навіть до встановлення інвалідності.

У межах послуги денного догляду людина може отримати допомогу з харчуванням, самообслуговуванням, реабілітацію та психологічну підтримку.

Як отримати послугу

Це можна оформити як через звернення до найближчого органу соціального захисту населення у громаді, так і онлайн – через Соціальний портал Мінсоцполітики. Дистанційний формат подання заяви має важливі переваги: це економить час, дозволяє уникнути поїздок і черг, а також можливість відстежувати статус звернення в особистому кабінеті.

Перейдіть за посиланням, після чого авторизуйтеся в особистому кабінеті зручним для вас способом – за допомогою КЕП, BankID або Дія.Підпис. Перейдіть до розділу «Мої заяви» – «Заяви» та натисніть кнопку «Подати нову заяву». Оберіть підпункт «Заяви про надання соціальних послуг», заповніть необхідні дані та виберіть послугу. За потреби додайте відскановані документи. Перевірте заяву та підпишіть її електронним підписом (КЕП).

Надалі статус звернення можна відстежувати в особистому кабінеті.

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