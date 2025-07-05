Як подати онлайн-заяву на послугу денного догляду — алгоритм дій

Соціальному порталі Мінсоцполітики можна подавати заяви на отримання соціальних послуг онлайн, без потреби відвідувати установи. Про це повідомляє Міністерство соціальної політики України.
Що таке денний догляд
Соціальна послуга денного догляду – це підтримка для людини, яка частково або повністю втратила здатність себе обслуговувати. Тобто така послуга надається людям, які потребують сторонньої допомоги у повсякденному житті.
Так, нею можуть скористатися:
У межах послуги денного догляду людина може отримати допомогу з харчуванням, самообслуговуванням, реабілітацію та психологічну підтримку.
Як отримати послугу
Це можна оформити як через звернення до найближчого органу соціального захисту населення у громаді, так і онлайн – через Соціальний портал Мінсоцполітики. Дистанційний формат подання заяви має важливі переваги: це економить час, дозволяє уникнути поїздок і черг, а також можливість відстежувати статус звернення в особистому кабінеті.
Надалі статус звернення можна відстежувати в особистому кабінеті.
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