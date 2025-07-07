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У Львові мати посадила за кермо 15-річного сина і попалася патрульним

07:55, 7 липня 2025
У Львові мати дозволила синові-підлітку сісти за кермо.
У Львові мати посадила за кермо 15-річного сина і попалася патрульним
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У Львові патрульні зупинили автомобіль Volkswagen після порушення правил дорожнього руху. Під час перевірки з’ясувалося, що за кермом перебуває 15-річний хлопець, а на пасажирському сидінні — його мати. Про це повідомили у патрульній поліції України.

Жінка зізналася, що свідомо дозволила синові кермувати авто, однак не усвідомлювала серйозності наслідків такого рішення.

Інспектори провели з нею профілактичну бесіду та склали адміністративний протокол за ч. 3 ст. 184 КУпАП — вчинення адміністративних правопорушень дітьми віком від 14 до 16 років, відповідальність за які несуть батьки.

У патрульній поліції наголошують: допуск неповнолітнього до керування транспортом — це не лише порушення закону, а й серйозна загроза для безпеки всіх учасників дорожнього руху.

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