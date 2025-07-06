ДТП на Київщині: легковик зіткнувся з поліцейськими — правоохоронці у лікарні, авто на криші

На Київщині легковик зіткнувся зі службовим авто поліції – автомобіль патрульних перекинувся

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У селищі Калита Броварського району 6 липня сталася дорожньо-транспортна пригода за участю службового автомобіля поліції та легковика Dacia.

Як повідомляє поліція Київської області, попередньо встановлено, що легковий автомобіль зіткнувся зі службовим авто працівників відділу реагування патрульної поліції.

У результаті зіткнення постраждали двоє правоохоронців — їх госпіталізовано до медичного закладу.

На місці працюють поліцейські, які встановлюють усі обставини інциденту.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.