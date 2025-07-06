ДТП на Київщині: легковик зіткнувся з поліцейськими — правоохоронці у лікарні, авто на криші

У селищі Калита Броварського району 6 липня сталася дорожньо-транспортна пригода за участю службового автомобіля поліції та легковика Dacia.
Як повідомляє поліція Київської області, попередньо встановлено, що легковий автомобіль зіткнувся зі службовим авто працівників відділу реагування патрульної поліції.
У результаті зіткнення постраждали двоє правоохоронців — їх госпіталізовано до медичного закладу.
На місці працюють поліцейські, які встановлюють усі обставини інциденту.
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