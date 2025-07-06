ДТП на Киевщине:легковушка столкнулась с полицейскими — правоохранители в больнице, авто на крыше

В поселке Калита Броварского района 6 июля произошло дорожно-транспортное происшествие с участием служебного автомобиля полиции и легковушки Dacia.
Как сообщает полиция Киевской области, предварительно установлено, что легковой автомобиль столкнулся со служебной машиной сотрудников отдела реагирования патрульной полиции.
В результате столкновения пострадали двое правоохранителей — их госпитализировали в медицинское учреждение.
На месте работают полицейские, которые устанавливают все обстоятельства инцидента.
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