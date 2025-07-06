В Киеве на пляжах устанавливают таблички для людей с нарушениями зрения

Таблички со шрифтом Брайля устанавливают на общественных туалетах и медицинских пунктах.

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В столице на муниципальных пляжах устанавливают таблички со шрифтом Брайля. Таким образом киевские пляжи стремятся сделать более инклюзивными. Об этом сообщили в КП «Плесо».

В частности, впервые такие таблички устанавливают на общественных туалетах и медицинских пунктах.

Эта инициатива является частью масштабной программы по улучшению городской инфраструктуры и созданию инклюзивного пространства в столице.

Этот шаг должен помочь людям с нарушениями зрения лучше ориентироваться на территории пляжей и получать необходимые услуги.

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