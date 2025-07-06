У Києві на пляжах встановлюють таблички для людей з порушеннями зору

Таблички зі шрифтом Брайля встановлюють на громадських вбиральнях та медичних пунктах.

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У столиці на муніципальних пляжах встановлюють таблички зі шрифтом Брайля. Таким чином київські пляжі прагнуть зробити більш інклюзивними. Про це повідомили в КП «Плесо».

Зокрема, вперше такі таблички встановлюють на громадських вбиральнях та медичних пунктах.

Ця ініціатива є частиною масштабної програми з покращення міської інфраструктури та створення інклюзивного простору в столиці.

Це крок має допомогти людям з порушеннями зору краще орієнтуватися на території пляжів і допоможе їм отримувати необхідні послуги.

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