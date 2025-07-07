Во Львове мать посадила за руль 15-летнего сына и попалась патрульным

Во Львове мать позволила сыну-подростку сесть за руль.

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Во Львове патрульные остановили автомобиль Volkswagen после нарушения правил дорожного движения. Во время проверки выяснилось, что за рулем находится 15-летний подросток, а на пассажирском сиденье — его мать. Об этом сообщили в Патрульной полиции Украины.

Женщина призналась, что сознательно позволила сыну управлять автомобилем, однако не осознавала всей серьезности последствий такого поступка.

Инспекторы провели с ней профилактическую беседу и составили административный протокол по ч. 3 ст. 184 КУоАП — совершение административных правонарушений детьми в возрасте от 14 до 16 лет, ответственность за которые несут родители.

В патрульной полиции подчеркивают: допуск несовершеннолетнего к управлению транспортом — это не только нарушение закона, но и серьезная угроза для безопасности всех участников дорожного движения.

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