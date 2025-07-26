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Укрзалізниця продовжує додаткові поїзди в серпні – розклад рейсів і напрямки

23:30, 26 липня 2025
Укрзалізниця продовжила маршрути Київ – Кривий Ріг та Одеса – Вінниця.
Укрзалізниця продовжує додаткові поїзди в серпні – розклад рейсів і напрямки
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Укрзалізниця оголосила про продовження курсування додаткових поїздів у серпні, щоб забезпечити комфортні подорожі для пасажирів у період літніх відпусток. Про це повідомила пресслужба компанії.

Розклад додаткових рейсів

Для зручності пасажирів Укрзалізниця збереже додаткові рейси на популярних маршрутах. Зокрема, у серпні курсуватимуть такі поїзди:

  • Поїзд № 708/707 Одеса – Вінниця. Рейси заплановані на 1 та 3 серпня з відправленням з Одеси та Вінниці.
  • Поїзди № 740/739 Київ – Кривий Ріг та № 753/754 Кривий Ріг – Київ. Вони вирушатимуть 31 липня, а також 2, 4, 6, 8 і 10 серпня.
  • Поїзд № 275/276 Київ – Вінниця. Відправлення з Києва та Вінниці відбудуться 1 та 3 серпня.

Особливості поїздів

На всіх зазначених маршрутах будуть задіяні купейні вагони, обладнані місцями для сидіння. Укрзалізниця звертає увагу пасажирів, що в цих поїздах не надаватиметься постільна білизна, тому при виборі квитків варто звертати увагу на відповідну позначку в системі бронювання.

Де і коли придбати квитки

Продаж квитків на більшість додаткових рейсів уже відкрито. Їх можна придбати через усі офіційні канали Укрзалізниці: сайт, мобільний додаток, каси вокзалів та авторизовані платформи.

Для поїздів до та з Кривого Рогу квитки з’являться в продажі найближчим часом.

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Київ Одеса Кривий Ріг Вінниця Укрзалізниця

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