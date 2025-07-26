Укрзалізниця продовжує додаткові поїзди в серпні – розклад рейсів і напрямки

Укрзалізниця оголосила про продовження курсування додаткових поїздів у серпні, щоб забезпечити комфортні подорожі для пасажирів у період літніх відпусток. Про це повідомила пресслужба компанії.
Розклад додаткових рейсів
Для зручності пасажирів Укрзалізниця збереже додаткові рейси на популярних маршрутах. Зокрема, у серпні курсуватимуть такі поїзди:
Особливості поїздів
На всіх зазначених маршрутах будуть задіяні купейні вагони, обладнані місцями для сидіння. Укрзалізниця звертає увагу пасажирів, що в цих поїздах не надаватиметься постільна білизна, тому при виборі квитків варто звертати увагу на відповідну позначку в системі бронювання.
Де і коли придбати квитки
Продаж квитків на більшість додаткових рейсів уже відкрито. Їх можна придбати через усі офіційні канали Укрзалізниці: сайт, мобільний додаток, каси вокзалів та авторизовані платформи.
Для поїздів до та з Кривого Рогу квитки з’являться в продажі найближчим часом.
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