Практика судов
  1. В Украине

Укрзализныця продлевает дополнительные поезда в августе – расписание рейсов и направления

23:30, 26 июля 2025
Укрзализныця продлила маршруты Киев – Кривой Рог и Одесса – Винница.
Укрзализныця продлевает дополнительные поезда в августе – расписание рейсов и направления
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Укрзализныця объявила о продлении курсирования дополнительных поездов в августе, чтобы обеспечить комфортные путешествия для пассажиров в период летних отпусков. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Расписание дополнительных рейсов

Для удобства пассажиров Укрзализныця сохранит дополнительные рейсы на популярных маршрутах. В частности, в августе будут курсировать следующие поезда:

  • Поезд № 708/707 Одесса – Винница. Рейсы запланированы на 1 и 3 августа с отправлением из Одессы и Винницы.
  • Поезда № 740/739 Киев – Кривой Рог и № 753/754 Кривой Рог – Киев. Они будут отправляться 31 июля, а также 2, 4, 6, 8 и 10 августа.
  • Поезд № 275/276 Киев – Винница. Отправления из Киева и Винницы состоятся 1 и 3 августа.

Особенности поездов

На всех указанных маршрутах будут задействованы купейные вагоны, оборудованные местами для сидения. Укрзалізниця обращает внимание пассажиров, что в этих поездах не будет предоставляться постельное бельё, поэтому при выборе билетов стоит обращать внимание на соответствующую отметку в системе бронирования.

Где и когда приобрести билеты

Продажа билетов на большинство дополнительных рейсов уже открыта. Их можно приобрести через все официальные каналы Укрзализныци: сайт, мобильное приложение, кассы вокзалов и авторизованные платформы.

Для поездов в и из Кривого Рога билеты появятся в продаже в ближайшее время.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Киев Одесса Кривой Рог Винница Укрзализныця

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Помощники судей должны получить статус государственных служащих – Станислав Кравченко

Права помощников судей должны быть защищены, поскольку некоторые судьи часто увольняют своих помощников.

Комитет рекомендовал Раде принять законопроект Президента о принудительном изъятии объектов права собственности РФ и ее резидентов

Принудительное изъятие инициировано Кабмином по результатам рассмотрения обращений АО «Укрзализныця».

СНБО рекомендовал Верховной Раде ускорить принятие изменений в УПК относительно гарантий защиты бизнеса с учетом предложений ОГП

Верховной Раде предлагается учесть предложения Офиса Генпрокурора при подготовке к принятию в целом законопроекта 12439 о гарантиях защиты субъектов хозяйствования при осуществлении уголовного производства.

Должна быть ясность в стратегии правительства в широком наборе реформ – глава миссии МВФ по Украине

Руководитель миссии МВФ по Украине Гевин Грей отметил, что для МВФ важно, чтобы партнеры могли сказать всем заинтересованным сторонам, что Украина продолжает реформы.

МВФ согласовал программу сотрудничества с Аргентиной без требований реформ, в то время как Украине пришлось пройти 8 пересмотров с требованиями – Роксолана Пидласа

МВФ уже имеет практику, когда согласовывает сотрудничество со странами без требований относительно реформ – в то время как Украине приходится постоянно отчитываться о выполнении «структурных маяков».

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Павло Гречківський
    Павло Гречківський
    колишній член Вищої ради правосуддя
  • Уляна Братичак
    Уляна Братичак
    суддя Львівського окружного адміністративного суду
  • Юрій Скалозуб
    Юрій Скалозуб
    голова Чернігівського окружного адміністративного суду