Укрзализныця продлевает дополнительные поезда в августе – расписание рейсов и направления

Укрзализныця объявила о продлении курсирования дополнительных поездов в августе, чтобы обеспечить комфортные путешествия для пассажиров в период летних отпусков. Об этом сообщила пресс-служба компании.
Расписание дополнительных рейсов
Для удобства пассажиров Укрзализныця сохранит дополнительные рейсы на популярных маршрутах. В частности, в августе будут курсировать следующие поезда:
Особенности поездов
На всех указанных маршрутах будут задействованы купейные вагоны, оборудованные местами для сидения. Укрзалізниця обращает внимание пассажиров, что в этих поездах не будет предоставляться постельное бельё, поэтому при выборе билетов стоит обращать внимание на соответствующую отметку в системе бронирования.
Где и когда приобрести билеты
Продажа билетов на большинство дополнительных рейсов уже открыта. Их можно приобрести через все официальные каналы Укрзализныци: сайт, мобильное приложение, кассы вокзалов и авторизованные платформы.
Для поездов в и из Кривого Рога билеты появятся в продаже в ближайшее время.
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