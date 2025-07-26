Укрзализныця продлевает дополнительные поезда в августе – расписание рейсов и направления

Укрзализныця продлила маршруты Киев – Кривой Рог и Одесса – Винница.

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Укрзализныця объявила о продлении курсирования дополнительных поездов в августе, чтобы обеспечить комфортные путешествия для пассажиров в период летних отпусков. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Расписание дополнительных рейсов

Для удобства пассажиров Укрзализныця сохранит дополнительные рейсы на популярных маршрутах. В частности, в августе будут курсировать следующие поезда:

Поезд № 708/707 Одесса – Винница. Рейсы запланированы на 1 и 3 августа с отправлением из Одессы и Винницы.

Поезда № 740/739 Киев – Кривой Рог и № 753/754 Кривой Рог – Киев. Они будут отправляться 31 июля, а также 2, 4, 6, 8 и 10 августа.

Поезд № 275/276 Киев – Винница. Отправления из Киева и Винницы состоятся 1 и 3 августа.

Особенности поездов

На всех указанных маршрутах будут задействованы купейные вагоны, оборудованные местами для сидения. Укрзалізниця обращает внимание пассажиров, что в этих поездах не будет предоставляться постельное бельё, поэтому при выборе билетов стоит обращать внимание на соответствующую отметку в системе бронирования.

Где и когда приобрести билеты

Продажа билетов на большинство дополнительных рейсов уже открыта. Их можно приобрести через все официальные каналы Укрзализныци: сайт, мобильное приложение, кассы вокзалов и авторизованные платформы.

Для поездов в и из Кривого Рога билеты появятся в продаже в ближайшее время.

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