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Пограничники задержали микроавтобус с сокровищами времён Российской империи

22:59, 26 июля 2025
На границе с Румынией украинские пограничники обнаружили старинные деньги и артефакты.
Пограничники задержали микроавтобус с сокровищами времён Российской империи
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На пункте пропуска «Дяковцы» на границе с Румынией пограничники совместно с таможенной службой обнаружили уникальную находку — старинные купюры, монеты и зажигалку, которые могут иметь значительную историческую и культурную ценность. Об этом сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

Инцидент произошёл, когда через пункт пропуска «Дяковцы» в Румынию следовал микроавтобус, управляемый гражданином Украины 1968 года рождения. Во время тщательного осмотра транспортного средства пограничники вместе с таможенниками обнаружили в багажном отделении необычный груз: купюры и монеты, датированные серединой XVIII – началом XX века. Среди находок также была зажигалка, которая, вероятно, происходит из времён Российской империи.

Обнаруженные предметы могут представлять значительную культурную и историческую ценность, поскольку охватывают период нескольких столетий. Купюры и монеты, датированные XVIII–XX веками, а также зажигалка, вероятно, являются артефактами, которые могут пролить свет на экономическую и культурную историю региона.

Находка была изъята для проведения детальной экспертизы, которая определит её историческую ценность и происхождение. Представители таможенной службы составили соответствующий протокол, а правоохранители начали проверку обстоятельств перевозки этих предметов. На данный момент неизвестно, намеревался ли водитель незаконно вывезти артефакты за границу или их происхождение было задекларировано ненадлежащим образом.

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