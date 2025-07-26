Алименты на содержание родителей: какие основания для уплаты и освобождения от них

Сам факт нетрудоспособности родителей не обязывает детей их содержать и не означает, что требуется материальная помощь.

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Министерство юстиции напоминает украинцам, что забота о родителях — это не только моральный долг, но и юридическое обязательство.

Статья 51 Конституции Украины устанавливает, что совершеннолетние дети обязаны заботиться о своих нетрудоспособных родителях.

Также в Семейном кодексе Украины определено, что дети — совершеннолетняя дочь и сын — обязаны заботиться о родителях, проявлять к ним внимание и оказывать помощь. В случае, если совершеннолетние дочь или сын не заботятся о своих нетрудоспособных, немощных родителях, с них по решению суда могут быть взысканы средства на покрытие расходов, связанных с уходом за родителями.

Основания возникновения обязанности совершеннолетних дочери и сына содержать родителей

Согласно статье 202 СК, совершеннолетние дочь и сын обязаны содержать родителей, которые являются нетрудоспособными и нуждаются в материальной помощи.

При этом, если мать или отец были лишены родительских прав и эти права не были восстановлены, то у дочери или сына, в отношении которых были лишены прав, обязанность содержать таких родителей не возникает.

Согласно постановлению Кассационного гражданского суда в составе Верховного Суда от 24.04.2019 №463/2634/16-ц, нетрудоспособным считается тот из родителей, кто достиг общеустановленного пенсионного возраста или является инвалидом I, II или III группы.

Нуждаемость в материальной помощи определяется в каждом конкретном случае в зависимости от материального положения родителей. Учитываются получение пенсии, государственных льгот, субсидий, наличие имущества, которое может приносить доход, и прочее.

Сам по себе факт нетрудоспособности родителей не влечет автоматического возникновения у детей обязанности по их содержанию и не свидетельствует о наличии потребности в материальной помощи. Право на содержание (алименты) имеет нетрудоспособное лицо, не обеспеченное прожиточным минимумом (Постановление Кассационного гражданского суда в составе Верховного Суда от 10.10.2018 №301/160/17).

Также, согласно статье 203 СК, дочь и сын, кроме уплаты алиментов, обязаны участвовать в дополнительных расходах на родителей, вызванных тяжелой болезнью, инвалидностью или немощностью.

В исключительных случаях, если мать или отец тяжело больны, являются инвалидами, а ребёнок (в соответствии со статьей 6 СК) имеет достаточный доход (заработок), суд может принять решение о взыскании с него единовременно или в течение определённого срока средств на лечение и уход (статья 206 СК).

Освобождение дочери и сына от обязанности содержать мать и отца

Дочь или сын могут быть освобождены судом от обязанности по содержанию матери, отца и участия в дополнительных расходах, если будет установлено, что мать или отец уклонялись от выполнения родительских обязанностей (абзац 1 части 1 статьи 204 СК).

Согласно п. 21 Постановления Пленума Верховного Суда Украины от 15.05.2006 №3 «О применении судами отдельных норм Семейного кодекса Украины при рассмотрении дел о материнстве, отцовстве и взыскании алиментов», обязанность совершеннолетних дочери и сына содержать своих нетрудоспособных родителей, нуждающихся в материальной помощи (статья 202 СК), не является абсолютной. В связи с этим суд, по требованию дочери или сына, к которым предъявлен иск о взыскании алиментов, обязан проверить их доводы об уклонении родителей от выполнения родительских обязанностей (статья 204 СК).

Согласно статье 81 Гражданского процессуального кодекса Украины, каждая сторона обязана доказать обстоятельства, на которые она ссылается в обоснование своих требований или возражений, за исключением случаев, предусмотренных этим Кодексом. Доказательства не могут основываться на предположениях. Суд не может собирать доказательства по своей инициативе, за исключением случаев истребования доказательств, если у него возникают сомнения в добросовестности исполнения сторонами их процессуальных обязанностей, а также в других случаях, предусмотренных Кодексом.

Кроме того, согласно абзацам 2 и 3 части 1 статьи 204 СК, дочь или сын освобождаются судом от обязанности по содержанию родителей и участию в дополнительных расходах, если будет установлено, что мать или отец не платили алименты на содержание ребёнка, в результате чего возникла задолженность, превышающая сумму соответствующих платежей за три года, и такая задолженность остаётся непогашенной на момент вынесения судом решения о назначении алиментов родителям.

В исключительных случаях суд может назначить алименты с дочери или сына на срок не более трёх лет.

Невыплата алиментов на ребёнка, приведшая к образованию задолженности, совокупный размер которой превышает сумму алиментов за три года, подтверждается справкой, выданной органом государственной исполнительной службы или частным исполнителем в порядке, установленном законом (часть 2 статьи 204 СК).

Определение размера алиментов родителям

Суд определяет размер алиментов родителям в фиксированной денежной сумме и (или) в доле от дохода (заработка), учитывая материальное и семейное положение сторон.

При определении размера алиментов и дополнительных расходов суд учитывает возможность получения содержания от других детей, к которым не предъявлено требований о взыскании алиментов, а также от супруги (супруга) или родителей (статья 205 СК).

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