Прикордонники затримали мікроавтобус зі скарбами часів Російської імперії

На кордоні з Румунією українські виявили старовинні гроші та артефакти.

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На пункті пропуску «Дяківці» на кордоні з Румунією прикордонники спільно з митною службою виявили унікальну знахідку — старовинні купюри, монети та запальничку, які можуть мати значну історичну та культурну цінність. Про це повідомила пресслужба Державної прикордонної служби України.

Інцидент стався, коли через пункт пропуску «Дяківці» до Румунії прямував мікроавтобус, керований громадянином України 1968 року народження. Під час ретельного огляду транспортного засобу прикордонники разом із митниками виявили в багажному відділенні незвичайний вантаж: купюри та монети, датовані серединою XVIII – початком XX століття. Серед знахідок також була запальничка, яка, ймовірно, походить із часів Російської імперії.

Виявлені предмети можуть становити значну культурну та історичну цінність, адже охоплюють період кількох століть. Купюри та монети, що датуються XVIII–XX століттями, а також запальничка, імовірно, є артефактами, які можуть пролити світло на економічну та культурну історію регіону.

Знахідку було вилучено для проведення детальної експертизи, яка визначить її історичну цінність та походження. Представники митної служби склали відповідний протокол, а правоохоронці розпочали перевірку обставин перевезення цих предметів. Наразі невідомо, чи мав водій намір незаконно вивезти артефакти за кордон, чи їхнє походження було задекларовано неналежним чином.

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