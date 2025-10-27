Стратегічна інвестиційна рада додала 42 проекти до портфеля на 1,1 трлн гривень

Стратегічна інвестиційна рада розширила Єдиний проектний портфель публічних інвестицій (ЄПП) на 42 проекти та чотири програми загальною вартістю понад 1,1 трлн грн. Про це повідомили в Мінекономіки.
Оновлений портфель відображає ключові державні пріоритети та сприяє залученню інвестицій у важливі сектори, зокрема:
Загальний обсяг ЄПП наразі становить 12,5 трлн грн.
Раніше, 26 серпня, Стратегічна інвестиційна рада затвердила ЄПП на 2026 рік, що включає 149 ініціатив вартістю 11,4 трлн грн. Із них 75 ініціатив є продовженням проектів 2025 року (близько 1 трлн грн), а 74 – нові проекти вартістю приблизно 10,4 трлн грн.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.