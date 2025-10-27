Стратегический инвестиционный совет добавил 42 проекта в портфель на 1,1 трлн гривен

Энергетика и транспорт остаются приоритетами Единого проектного портфеля.

Стратегический инвестиционный совет расширил Единый проектный портфель публичных инвестиций (ЕПП) на 42 проекта и четыре программы общей стоимостью более 1,1 трлн грн. Об этом сообщили в Минэкономики.

Обновленный портфель отражает ключевые государственные приоритеты и способствует привлечению инвестиций в важные сектора, в частности:

Энергетика – 25 проектов (660,06 млрд грн)

Транспорт – 11 проектов (387,8 млрд грн)

Правовая система – 1 проект (0,4 млрд грн)

Муниципальная инфраструктура – 2 проекта и 2 программы (76,8 млрд грн)

Безопасность граждан – 3 проекта (2,5 млрд грн)

Жилище – 1 программа (12,5 млрд грн)

Образование и наука – 1 программа (6,0 млрд грн)

Общий объем ЕПП в настоящее время составляет 12,5 трлн грн.

Ранее, 26 августа, Стратегический инвестиционный совет утвердил ЕПП на 2026 год, который включает 149 инициатив стоимостью 11,4 трлн грн. Из них 75 инициатив являются продолжением проектов 2025 года (около 1 трлн грн), а 74 – новые проекты стоимостью примерно 10,4 трлн грн.

