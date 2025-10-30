Практика судів
  1. В Україні

Мін’юст пояснив, скільки триває реєстрація громадських об’єднань і коли її можна прискорити

20:12, 30 жовтня 2025
У відомстві нагадали встановлені законом строки розгляду документів та розповіли, у яких випадках можлива реєстрація всього за добу.
Мін’юст пояснив, скільки триває реєстрація громадських об’єднань і коли її можна прискорити
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Подача документів на державну реєстрацію громадського об’єднання — важливий крок для реалізації суспільно значущих ініціатив. Проте не менш важливо знати, коли можна очікувати на офіційний результат.

Південне міжрегіональне управління Міністерства юстиції нагадало про строки розгляду документів для державної реєстрації громадських об’єднань.

Згідно із Законом «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» (стаття 26), строки розгляду документів залежать від типу організації:

  • творча спілка або її місцевий осередок — до 30 робочих днів;
  • постійно діючий третейський суд — до 15 робочих днів;
  • структурне утворення політичної партії — до 10 робочих днів;
  • первинний осередок політичної партії — 1 робочий день;
  • професійні спілки та організації роботодавців — до 15 робочих днів;
  • громадське об’єднання, місцевий осередок громадського об’єднання із статусом юридичної особи (ГО) (із статусом ЮО та без) (зі статусом юридичної особи або без нього) — до 3 робочих днів.

В окремих випадках строк може бути продовжений, але не більше ніж на 15 робочих днів. Це дозволено лише для чітко визначених категорій (творчі спілки, профспілки, організації роботодавців та ГО зі статусом юридичної особи).

Можливість прискорення реєстрації

Якщо діяльність організації потребує швидкого старту — наприклад, для участі у грантових програмах чи виконання умов донорів — законодавством передбачено можливість скорочення строків реєстрації.

Цей механізм визначено постановою Кабінету Міністрів України від 25.12.2015 № 1133. Прискорена процедура застосовується виключно за бажанням заявника та передбачає внесення додаткової плати у подвійному, п’ятикратному або десятикратному розмірі адміністративного збору. Розмір збору розраховується від прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого на 1 січня поточного року, та округлюється до найближчих десяти гривень.

Скорочені строки застосовуються для державної реєстрації змін до відомостей (окрім змін до інформації про здійснення зв’язку з юридичною особою).

Приклади скорочених строків:

  • за п’ятикратний розмір адмінзбору — зміни до відомостей про ГО (і її осередок зі статусом юрособи) можуть бути зареєстровані протягом 24 годин
  • за подвійну плату — зміни щодо ГО та її осередку реєструють протягом 2 робочих днів
  • для структурного утворення політичної партії — 5 робочих днів (подвійна плата) або 2 робочі дні (п’ятикратна плата)
  • для організацій роботодавців — 10 робочих днів (подвійна плата) або 7 робочих днів (п’ятикратна плата)
  • для творчих спілок та їхніх осередків — 20 робочих днів (подвійна плата) або 15 робочих днів (п’ятикратна плата)
  • для політичної партії — до 15 робочих днів за десятикратний розмір адмінзбору

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

мінюст Міністерство юстиції України

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Держава створить єдиний реєстр своїх боргів та розширить можливості приватних виконавців

Україна вчергове намагається вирішити проблему з невиконанням судових рішень, в яких держава є боржником, зокрема, за рахунок розширення можливостей приватних виконавців.

Контролюючі органи притягують до відповідальності українців за порушення кодексу, який скасовано

Після скасування  Господарського кодексу склалася парадоксальна ситуація — протоколи і далі складаються за нечинними нормами, а суди закривають такі справи одна за одною.

Велика Палата Верховного Суду поставила остаточну крапку в кар’єрі судді, який мав подвійне громадянство

На Закарпатті у судді знайшли румунський паспорт. Він сам себе викрив, підписавши електронні декларації. Велика Палата назвала це доказом  з  надзвичайно високим ступенем переконливості.

Верховний Суд вирішив, що журналістам заборонено публікувати ім’я підозрюваних чи обвинувачених у махінаціях посадовців до вироку суду

Екс-керівник «Укртатнафти» позивався до інтернет-видання через те, що журналісти вказали його прізвище у новині про зміну запобіжного заходу та повідомлення йому про підозру у фінансових махінаціях – Верховний Суд вирішив, що ім’я не можна публікувати аж до вироку суду.

Ярослав Юрчишин: треба прийняти закон про поневолені РФ народи, щоб башкорти і буряти воювали за Україну

«Найбільшим мистецтвом війни є організація, щоб проти тебе воювали ті, кого може залучати ворог» – Ярослав Юрчишин вважає, що прийняття закону про права поневолених РФ народів дозволить залучити бурятів та інших до війни на стороні України.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Наталія Панченко
    Наталія Панченко
    суддя Київського окружного адміністративного суду
  • Ірина Шикеря
    Ірина Шикеря
    суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області