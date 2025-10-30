Мін’юст пояснив, скільки триває реєстрація громадських об’єднань і коли її можна прискорити

У відомстві нагадали встановлені законом строки розгляду документів та розповіли, у яких випадках можлива реєстрація всього за добу.

Подача документів на державну реєстрацію громадського об’єднання — важливий крок для реалізації суспільно значущих ініціатив. Проте не менш важливо знати, коли можна очікувати на офіційний результат.

Південне міжрегіональне управління Міністерства юстиції нагадало про строки розгляду документів для державної реєстрації громадських об’єднань.

Згідно із Законом «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» (стаття 26), строки розгляду документів залежать від типу організації:

творча спілка або її місцевий осередок — до 30 робочих днів;

постійно діючий третейський суд — до 15 робочих днів;

структурне утворення політичної партії — до 10 робочих днів;

первинний осередок політичної партії — 1 робочий день;

професійні спілки та організації роботодавців — до 15 робочих днів;

громадське об’єднання, місцевий осередок громадського об’єднання із статусом юридичної особи (ГО) (із статусом ЮО та без) (зі статусом юридичної особи або без нього) — до 3 робочих днів.

В окремих випадках строк може бути продовжений, але не більше ніж на 15 робочих днів. Це дозволено лише для чітко визначених категорій (творчі спілки, профспілки, організації роботодавців та ГО зі статусом юридичної особи).

Можливість прискорення реєстрації

Якщо діяльність організації потребує швидкого старту — наприклад, для участі у грантових програмах чи виконання умов донорів — законодавством передбачено можливість скорочення строків реєстрації.

Цей механізм визначено постановою Кабінету Міністрів України від 25.12.2015 № 1133. Прискорена процедура застосовується виключно за бажанням заявника та передбачає внесення додаткової плати у подвійному, п’ятикратному або десятикратному розмірі адміністративного збору. Розмір збору розраховується від прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого на 1 січня поточного року, та округлюється до найближчих десяти гривень.

Скорочені строки застосовуються для державної реєстрації змін до відомостей (окрім змін до інформації про здійснення зв’язку з юридичною особою).

Приклади скорочених строків:

за п’ятикратний розмір адмінзбору — зміни до відомостей про ГО (і її осередок зі статусом юрособи) можуть бути зареєстровані протягом 24 годин

за подвійну плату — зміни щодо ГО та її осередку реєструють протягом 2 робочих днів

для структурного утворення політичної партії — 5 робочих днів (подвійна плата) або 2 робочі дні (п’ятикратна плата)

для організацій роботодавців — 10 робочих днів (подвійна плата) або 7 робочих днів (п’ятикратна плата)

для творчих спілок та їхніх осередків — 20 робочих днів (подвійна плата) або 15 робочих днів (п’ятикратна плата)

для політичної партії — до 15 робочих днів за десятикратний розмір адмінзбору

