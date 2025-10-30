Практика судов
  1. В Украине

Минюст объяснил, сколько длится регистрация общественных объединений и когда ее можно ускорить

20:12, 30 октября 2025
В ведомстве напомнили установленные законом сроки рассмотрения документов и рассказали, в каких случаях возможна регистрация всего за сутки.
Минюст объяснил, сколько длится регистрация общественных объединений и когда ее можно ускорить
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Подача документов на государственную регистрацию общественного объединения — важный шаг для реализации общественно значимых инициатив. Однако не менее важно знать, когда можно ожидать официальный результат.

Южное межрегиональное управление Министерства юстиции напомнило о сроках рассмотрения документов для государственной регистрации общественных объединений.

Согласно Закону «О государственной регистрации юридических лиц, физических лиц – предпринимателей и общественных формирований» (статья 26), сроки рассмотрения документов зависят от типа организации:

  • творческий союз или его местное отделение — до 30 рабочих дней;
  • постоянно действующий третейский суд — до 15 рабочих дней;
  • структурное образование политической партии — до 10 рабочих дней;
  • первичное отделение политической партии — 1 рабочий день;
  • профессиональные союзы и организации работодателей — до 15 рабочих дней;
  • общественное объединение, местное отделение общественного объединения со статусом юридического лица (ОО) (со статусом ЮЛ и без) — до 3 рабочих дней.

В отдельных случаях срок может быть продлен, но не более чем на 15 рабочих дней. Это разрешено только для четко определенных категорий (творческие союзы, профсоюзы, организации работодателей и ОО со статусом юридического лица).

Возможность ускорения регистрации

Если деятельность организации требует быстрого старта — например, для участия в грантовых программах или выполнения условий доноров — законодательством предусмотрена возможность сокращения сроков регистрации.

Этот механизм определен постановлением Кабинета Министров Украины от 25.12.2015 № 1133. Ускоренная процедура применяется исключительно по желанию заявителя и предусматривает внесение дополнительной платы в двойном, пятикратном или десятикратном размере административного сбора. Размер сбора рассчитывается от прожиточного минимума для трудоспособных лиц, установленного на 1 января текущего года, и округляется до ближайших десяти гривен.

Сокращенные сроки применяются для государственной регистрации изменений в сведениях (кроме изменений в информации о способах связи с юридическим лицом).

Примеры сокращенных сроков:

  • за пятикратный размер админсбора — изменения в сведения об ОО (и его отделении со статусом юрлица) могут быть зарегистрированы в течение 24 часов;
  • за двойную плату — изменения относительно ОО и его отделения регистрируются в течение 2 рабочих дней;
  • для структурного образования политической партии — 5 рабочих дней (двойная плата) или 2 рабочих дня (пятикратная плата);
  • для организаций работодателей — 10 рабочих дней (двойная плата) или 7 рабочих дней (пятикратная плата);
  • для творческих союзов и их отделений — 20 рабочих дней (двойная плата) или 15 рабочих дней (пятикратная плата);
  • для политической партии — до 15 рабочих дней при десятикратном размере админсбора.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

минюст Министерство юстиции Украины

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Государство создаст единый реестр своих долгов и расширит возможности частных исполнителей

Украина в очередной раз пытается решить проблему неисполнения судебных решений, в которых государство выступает должником, в частности за счёт расширения полномочий частных исполнителей.

Контролирующие органы привлекают украинцев к ответственности за нарушение кодекса, который отменен

После отмены Хозяйственного кодекса сложилась парадоксальная ситуация — протоколы продолжают составляться по недействующим нормам, а суды закрывают такие дела одно за другим.

Большая Палата Верховного Суда поставила окончательную точку в карьере судьи, который имел двойное гражданство

На Закарпатье у судьи нашли румынский паспорт. Он сам себя выдал, подписав электронные декларации. Большая Палата назвала это доказательством с чрезвычайно высокой степенью убедительности.

Верховный Суд решил, что журналистам запрещено публиковать имя подозреваемых или обвиняемых в махинациях чиновников до приговора суда

Экс-руководитель «Укртатнафты» подал в суд на интернет-издание из-за того, что журналисты указали его фамилию в новости об изменении меры пресечения и сообщении ему о подозрении в финансовых махинациях – Верховный Суд решил, что имя нельзя публиковать вплоть до приговора суда.

Ярослав Юрчишин: необходимо принять закон о порабощенных РФ народах, чтобы башкорты и буряты воевали за Украину

«Величайшее искусство войны — это организация, чтобы против тебя воевали те, кого может привлечь враг», – Ярослав Юрчишин считает, что принятие закона о правах порабощенных РФ народов позволит привлечь бурятов и других к войне на стороне Украины.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Руслан Арсірій
    Руслан Арсірій
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва