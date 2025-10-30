Минюст объяснил, сколько длится регистрация общественных объединений и когда ее можно ускорить

Подача документов на государственную регистрацию общественного объединения — важный шаг для реализации общественно значимых инициатив. Однако не менее важно знать, когда можно ожидать официальный результат.
Южное межрегиональное управление Министерства юстиции напомнило о сроках рассмотрения документов для государственной регистрации общественных объединений.
Согласно Закону «О государственной регистрации юридических лиц, физических лиц – предпринимателей и общественных формирований» (статья 26), сроки рассмотрения документов зависят от типа организации:
В отдельных случаях срок может быть продлен, но не более чем на 15 рабочих дней. Это разрешено только для четко определенных категорий (творческие союзы, профсоюзы, организации работодателей и ОО со статусом юридического лица).
Возможность ускорения регистрации
Если деятельность организации требует быстрого старта — например, для участия в грантовых программах или выполнения условий доноров — законодательством предусмотрена возможность сокращения сроков регистрации.
Этот механизм определен постановлением Кабинета Министров Украины от 25.12.2015 № 1133. Ускоренная процедура применяется исключительно по желанию заявителя и предусматривает внесение дополнительной платы в двойном, пятикратном или десятикратном размере административного сбора. Размер сбора рассчитывается от прожиточного минимума для трудоспособных лиц, установленного на 1 января текущего года, и округляется до ближайших десяти гривен.
Сокращенные сроки применяются для государственной регистрации изменений в сведениях (кроме изменений в информации о способах связи с юридическим лицом).
Примеры сокращенных сроков:
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.