Минюст объяснил, сколько длится регистрация общественных объединений и когда ее можно ускорить

В ведомстве напомнили установленные законом сроки рассмотрения документов и рассказали, в каких случаях возможна регистрация всего за сутки.

Подача документов на государственную регистрацию общественного объединения — важный шаг для реализации общественно значимых инициатив. Однако не менее важно знать, когда можно ожидать официальный результат.

Южное межрегиональное управление Министерства юстиции напомнило о сроках рассмотрения документов для государственной регистрации общественных объединений.

Согласно Закону «О государственной регистрации юридических лиц, физических лиц – предпринимателей и общественных формирований» (статья 26), сроки рассмотрения документов зависят от типа организации:

творческий союз или его местное отделение — до 30 рабочих дней;

постоянно действующий третейский суд — до 15 рабочих дней;

структурное образование политической партии — до 10 рабочих дней;

первичное отделение политической партии — 1 рабочий день;

профессиональные союзы и организации работодателей — до 15 рабочих дней;

общественное объединение, местное отделение общественного объединения со статусом юридического лица (ОО) (со статусом ЮЛ и без) — до 3 рабочих дней.

В отдельных случаях срок может быть продлен, но не более чем на 15 рабочих дней. Это разрешено только для четко определенных категорий (творческие союзы, профсоюзы, организации работодателей и ОО со статусом юридического лица).

Возможность ускорения регистрации

Если деятельность организации требует быстрого старта — например, для участия в грантовых программах или выполнения условий доноров — законодательством предусмотрена возможность сокращения сроков регистрации.

Этот механизм определен постановлением Кабинета Министров Украины от 25.12.2015 № 1133. Ускоренная процедура применяется исключительно по желанию заявителя и предусматривает внесение дополнительной платы в двойном, пятикратном или десятикратном размере административного сбора. Размер сбора рассчитывается от прожиточного минимума для трудоспособных лиц, установленного на 1 января текущего года, и округляется до ближайших десяти гривен.

Сокращенные сроки применяются для государственной регистрации изменений в сведениях (кроме изменений в информации о способах связи с юридическим лицом).

Примеры сокращенных сроков:

за пятикратный размер админсбора — изменения в сведения об ОО (и его отделении со статусом юрлица) могут быть зарегистрированы в течение 24 часов;

за двойную плату — изменения относительно ОО и его отделения регистрируются в течение 2 рабочих дней;

для структурного образования политической партии — 5 рабочих дней (двойная плата) или 2 рабочих дня (пятикратная плата);

для организаций работодателей — 10 рабочих дней (двойная плата) или 7 рабочих дней (пятикратная плата);

для творческих союзов и их отделений — 20 рабочих дней (двойная плата) или 15 рабочих дней (пятикратная плата);

для политической партии — до 15 рабочих дней при десятикратном размере админсбора.

