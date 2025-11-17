За знищену ракету можна отримати 3 дні відпочинку — які відпустки передбачені для військових
Міністерство оборони оприлюднило роз’яснення щодо того, які види відпусток передбачені для військовослужбовців у період воєнного стану. Правила їх надання визначає Закон «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей».
Щорічна основна відпустка — до 30 днів
Військові можуть отримати щорічну відпустку тривалістю до 30 діб, за умови що одночасно у підрозділі відсутні не більше ніж 30% особового складу.
Зберігається грошове та матеріальне забезпечення.
Додатково надається час для проїзду в межах України — не більше двох діб в один бік.
Відпустку можна ділити, але безперервна частина має становити щонайменше 15 днів.
У разі хвороби під час відпустки її продовжать після одужання — відповідно до довідки медзакладу, завіреної ТЦК або Службою правопорядку.
Відпустка для учасників бойових дій — 14 днів
Військові зі статусом УБД мають право на 14-денну додаткову відпустку, що надається за рішенням командира.
Відпустка за сімейними обставинами — до 10 днів
Може надаватися у випадках, перелічених у законодавстві.
Тривалість — до 10 календарних днів, не враховуючи часу на проїзд у межах України.
Грошове забезпечення зберігається.
Додаткова відпустка за знищену ворожу техніку
Військовим надаються додаткові дні відпустки залежно від типу знищеної техніки.
Загальний ліміт — до 15 днів на рік.
Приклади:
- танк — 3 дні
- БМП, БТР, БМД, артсистема — 3 дні
- броне- або вантажний автомобіль — 2 дні
- самохідна артилерійська установка або РСЗВ — 3 дні
- засіб РЕБ або контрбатарейної боротьби — 2–4 дні
- військовий корабель — 5 днів
- військовий літак — 5 днів, вертоліт — 4 дні
- збиті БПЛА — 1–3 дні залежно від класу
- крилата або балістична ракета — 3 дні
Відпустка після звільнення з полону — 90 днів
Якщо військовий повернувся з полону і бажає продовжити службу, йому надається 90 днів додаткової відпустки зі збереженням грошового забезпечення.
Відпустка для лікування
Призначається ВЛК у разі хвороби або поранення.
Тривалість визначають лікарі.
На весь період зберігається грошове забезпечення.
Відпустка по догляду за дитиною
Надається для догляду за дитиною до 3 років.
Грошове забезпечення не зберігається.
Додаткова відпустка у зв’язку з навчанням
Можуть отримати військові віком 18–25 років, які не мають вищої освіти та навчаються у ЗВО або коледжі (крім військових вишів).
Тривалість визначається періодом навчання.
Відпустки для військових, умовно-достроково звільнених від покарання
Основна щорічна відпустка таким військовим не передбачена.
Проте вони можуть отримати відпустку за сімейними обставинами або з інших поважних причин — до 10 днів.
