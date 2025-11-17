  1. В Україні

За знищену ракету можна отримати 3 дні відпочинку — які відпустки передбачені для військових

15:36, 17 листопада 2025
Військові можуть отримати різні види відпусток — від щорічної та сімейної до додаткових днів за знищену техніку, лікування чи повернення з полону.
За знищену ракету можна отримати 3 дні відпочинку — які відпустки передбачені для військових
Міністерство оборони оприлюднило роз’яснення щодо того, які види відпусток передбачені для військовослужбовців у період воєнного стану. Правила їх надання визначає Закон «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей».

Щорічна основна відпустка — до 30 днів

Військові можуть отримати щорічну відпустку тривалістю до 30 діб, за умови що одночасно у підрозділі відсутні не більше ніж 30% особового складу.

Зберігається грошове та матеріальне забезпечення.

Додатково надається час для проїзду в межах України — не більше двох діб в один бік.

Відпустку можна ділити, але безперервна частина має становити щонайменше 15 днів.

У разі хвороби під час відпустки її продовжать після одужання — відповідно до довідки медзакладу, завіреної ТЦК або Службою правопорядку.

Відпустка для учасників бойових дій — 14 днів

Військові зі статусом УБД мають право на 14-денну додаткову відпустку, що надається за рішенням командира.

Відпустка за сімейними обставинами — до 10 днів

Може надаватися у випадках, перелічених у законодавстві.

Тривалість — до 10 календарних днів, не враховуючи часу на проїзд у межах України.

Грошове забезпечення зберігається.

Додаткова відпустка за знищену ворожу техніку

Військовим надаються додаткові дні відпустки залежно від типу знищеної техніки.

Загальний ліміт — до 15 днів на рік.

Приклади:

  • танк — 3 дні
  • БМП, БТР, БМД, артсистема — 3 дні
  • броне- або вантажний автомобіль — 2 дні
  • самохідна артилерійська установка або РСЗВ — 3 дні
  • засіб РЕБ або контрбатарейної боротьби — 2–4 дні
  • військовий корабель — 5 днів
  • військовий літак — 5 днів, вертоліт — 4 дні
  • збиті БПЛА — 1–3 дні залежно від класу
  • крилата або балістична ракета — 3 дні

Відпустка після звільнення з полону — 90 днів

Якщо військовий повернувся з полону і бажає продовжити службу, йому надається 90 днів додаткової відпустки зі збереженням грошового забезпечення.

Відпустка для лікування

Призначається ВЛК у разі хвороби або поранення.

Тривалість визначають лікарі.

На весь період зберігається грошове забезпечення.

Відпустка по догляду за дитиною

Надається для догляду за дитиною до 3 років.

Грошове забезпечення не зберігається.

Додаткова відпустка у зв’язку з навчанням

Можуть отримати військові віком 18–25 років, які не мають вищої освіти та навчаються у ЗВО або коледжі (крім військових вишів).

Тривалість визначається періодом навчання.

Відпустки для військових, умовно-достроково звільнених від покарання

Основна щорічна відпустка таким військовим не передбачена.

Проте вони можуть отримати відпустку за сімейними обставинами або з інших поважних причин — до 10 днів.

