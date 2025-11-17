За уничтоженную ракету можно получить 3 дня отдыха — какие отпуска предусмотрены для военнослужащих

Военнослужащие могут получить разные виды отпусков — от ежегодного и семейного до дополнительных дней за уничтоженную технику, лечение или возвращение из плена.

Министерство обороны обнародовало разъяснение о том, какие виды отпусков предусмотрены для военнослужащих в период военного положения. Правила их предоставления определяет Закон «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей».

Ежегодный основной отпуск — до 30 дней

Военные могут получить ежегодный отпуск продолжительностью до 30 суток при условии, что одновременно в подразделении отсутствуют не более 30% личного состава.

Сохраняется денежное и материальное обеспечение.

Дополнительно предоставляется время для проезда по территории Украины — не более двух суток в один конец.

Отпуск можно разделить, но непрерывная часть должна составлять не менее 15 дней.

В случае болезни во время отпуска он продлевается после выздоровления — согласно справке медучреждения, заверенной ТЦК или Службой правопорядка.

Отпуск для участников боевых действий — 14 дней

Военнослужащие со статусом УБД имеют право на 14-дневный дополнительный отпуск, который предоставляется по решению командира.

Отпуск по семейным обстоятельствам — до 10 дней

Может предоставляться в случаях, перечисленных в законодательстве.

Продолжительность — до 10 календарных дней, не учитывая времени на проезд по Украине.

Денежное обеспечение сохраняется.

Дополнительный отпуск за уничтоженную вражескую технику

Военным предоставляются дополнительные дни отпуска в зависимости от типа уничтоженной техники.

Общий лимит — до 15 дней в год.

Примеры:

танк — 3 дня

БМП, БТР, БМД, артсистема — 3 дня

броневой или грузовой автомобиль — 2 дня

самоходная артиллерийская установка или РСЗО — 3 дня

средства РЭБ или контрбатарейной борьбы — 2–4 дня

военный корабль — 5 дней

военный самолет — 5 дней, вертолет — 4 дня

сбитые БПЛА — 1–3 дня в зависимости от класса

крылатая или баллистическая ракета — 3 дня

Отпуск после освобождения из плена — 90 дней

Если военнослужащий вернулся из плена и желает продолжать службу, ему предоставляется 90 дней дополнительного отпуска с сохранением денежного обеспечения.

Отпуск для лечения

Назначается ВЛК в случае болезни или ранения.

Продолжительность определяется врачами.

На весь период сохраняется денежное обеспечение.

Отпуск по уходу за ребенком

Предоставляется для ухода за ребенком до 3 лет.

Денежное обеспечение не сохраняется.

Дополнительный отпуск в связи с обучением

Могут получить военнослужащие возрастом 18–25 лет, которые не имеют высшего образования и учатся в учреждениях высшего или профессионального передвысшего образования (кроме военных вузов).

Продолжительность определяется периодом обучения.

Отпуска для военных, условно-досрочно освобожденных от наказания

Основной ежегодный отпуск таким военнослужащим не предусмотрен.

Однако они могут получить отпуск по семейным обстоятельствам или другим уважительным причинам — до 10 дней.

