За уничтоженную ракету можно получить 3 дня отдыха — какие отпуска предусмотрены для военнослужащих
Министерство обороны обнародовало разъяснение о том, какие виды отпусков предусмотрены для военнослужащих в период военного положения. Правила их предоставления определяет Закон «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей».
Ежегодный основной отпуск — до 30 дней
Военные могут получить ежегодный отпуск продолжительностью до 30 суток при условии, что одновременно в подразделении отсутствуют не более 30% личного состава.
Сохраняется денежное и материальное обеспечение.
Дополнительно предоставляется время для проезда по территории Украины — не более двух суток в один конец.
Отпуск можно разделить, но непрерывная часть должна составлять не менее 15 дней.
В случае болезни во время отпуска он продлевается после выздоровления — согласно справке медучреждения, заверенной ТЦК или Службой правопорядка.
Отпуск для участников боевых действий — 14 дней
Военнослужащие со статусом УБД имеют право на 14-дневный дополнительный отпуск, который предоставляется по решению командира.
Отпуск по семейным обстоятельствам — до 10 дней
Может предоставляться в случаях, перечисленных в законодательстве.
Продолжительность — до 10 календарных дней, не учитывая времени на проезд по Украине.
Денежное обеспечение сохраняется.
Дополнительный отпуск за уничтоженную вражескую технику
Военным предоставляются дополнительные дни отпуска в зависимости от типа уничтоженной техники.
Общий лимит — до 15 дней в год.
Примеры:
- танк — 3 дня
- БМП, БТР, БМД, артсистема — 3 дня
- броневой или грузовой автомобиль — 2 дня
- самоходная артиллерийская установка или РСЗО — 3 дня
- средства РЭБ или контрбатарейной борьбы — 2–4 дня
- военный корабль — 5 дней
- военный самолет — 5 дней, вертолет — 4 дня
- сбитые БПЛА — 1–3 дня в зависимости от класса
- крылатая или баллистическая ракета — 3 дня
Отпуск после освобождения из плена — 90 дней
Если военнослужащий вернулся из плена и желает продолжать службу, ему предоставляется 90 дней дополнительного отпуска с сохранением денежного обеспечения.
Отпуск для лечения
Назначается ВЛК в случае болезни или ранения.
Продолжительность определяется врачами.
На весь период сохраняется денежное обеспечение.
Отпуск по уходу за ребенком
Предоставляется для ухода за ребенком до 3 лет.
Денежное обеспечение не сохраняется.
Дополнительный отпуск в связи с обучением
Могут получить военнослужащие возрастом 18–25 лет, которые не имеют высшего образования и учатся в учреждениях высшего или профессионального передвысшего образования (кроме военных вузов).
Продолжительность определяется периодом обучения.
Отпуска для военных, условно-досрочно освобожденных от наказания
Основной ежегодный отпуск таким военнослужащим не предусмотрен.
Однако они могут получить отпуск по семейным обстоятельствам или другим уважительным причинам — до 10 дней.
