Як згенерувати в Дії е-посвідку на постійне чи тимчасове проживання та що для цього треба мати — роз’яснення

Щоб е-посвідка на постійне чи тимчасове проживання відображалася в Дії, потрібно мати деякі документи.

Міграційна служба Дніпропетровської області пояснила, як згенерувати електронну посвідку на постійне чи тимчасове проживання в Дії та що для цього треба мати.

Щоб документ відображався в Дії, потрібно мати:

- чинну біометричну посвідку на проживання, видану з квітня 2018 року;

- ідентифікаційний номер (РНОКПП);

- смартфон з NFC-чипом;

- банківський рахунок для авторизації через BankID.

Щоб згенерувати посвідку на проживання в Дії Вам треба зробити наступне:

- оновіть застосунок Дія до останньої версії,

- авторизуйтеся у застосунку за допомогою BankID;

- прогортайте документи до кінця і натисніть “Додати документ”;

- оберіть “Посвідка на постійне (або тимчасове) проживання” та ознайомтеся з текстом і натисніть “Далі”;

- натисніть кнопку “Зчитати” та наведіть смартфон на код, що знаходиться на зворотному боці вашої посвідки” і відскануйте його;

- підтвердіть особу за допомогою фото-селфі – і все.

Посвідки на постійне та тимчасове проживання вже доступна серед документів у Дії.

Сервіс розроблений Мінцифри спільно з Міністерством внутрішніх справ України та Державною міграційною службою України.

