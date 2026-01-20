  1. В Україні

Як згенерувати в Дії е-посвідку на постійне чи тимчасове проживання та що для цього треба мати — роз’яснення

19:18, 20 січня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Щоб е-посвідка на постійне чи тимчасове проживання відображалася в Дії, потрібно мати деякі документи.
Як згенерувати в Дії е-посвідку на постійне чи тимчасове проживання та що для цього треба мати — роз’яснення
Фото: dmsu.gov.ua/dnipro
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Міграційна служба Дніпропетровської області пояснила, як згенерувати електронну посвідку на постійне чи тимчасове проживання в Дії та що для цього треба мати.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Щоб документ відображався в Дії, потрібно мати:

- чинну біометричну посвідку на проживання, видану з квітня 2018 року;

- ідентифікаційний номер (РНОКПП);

- смартфон з NFC-чипом;

- банківський рахунок для авторизації через BankID.

Щоб згенерувати посвідку на проживання в Дії Вам треба зробити наступне:

- оновіть застосунок Дія до останньої версії,

- авторизуйтеся у застосунку за допомогою BankID;

- прогортайте документи до кінця і натисніть “Додати документ”;

- оберіть “Посвідка на постійне (або тимчасове) проживання” та ознайомтеся з текстом і натисніть “Далі”;

- натисніть кнопку “Зчитати” та наведіть смартфон на код, що знаходиться на зворотному боці вашої посвідки” і відскануйте його;

- підтвердіть особу за допомогою фото-селфі – і все.

Посвідки на постійне та тимчасове проживання вже доступна серед документів у Дії.

Сервіс розроблений Мінцифри спільно з Міністерством внутрішніх справ України та Державною міграційною службою України.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Дія

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
В Україні розробляють нові механізми контролю та моніторингу державної підтримки бізнесу

Законопроєкт передбачає автоматизований реєстр для надавачів допомоги, скорочення строків розгляду заявок Антимонопольним комітетом і нові правила підтримки бізнесу під час воєнного стану.

Комітет ВРУ підтримав законопроект про працевлаштування іноземців, попри попередження про соціальні наслідки

Урядова ініціатива передбачає запуск державного веб-порталу вакансій для іноземців, електронні заяви та єдиний дозвіл замість двох.

ВРП призупинила звільнення у відставку судді Олександра Пелиха, підозрюваного в отриманні неправомірної вигоди

У ВРП наявні дисциплінарні скарги відносно судді Пелиха, які наразі перебувають на стадії попередньої перевірки та визначені пріоритетними.

Між свободою та ізоляцією: апеляційний суд у Тернополі визначив баланс у справі про наркотики

Суд підкреслив: грошове забезпечення має бути гарантією належної поведінки, а не формальною альтернативою арешту.

В Україні пропонують полегшити звільнення працівників на ТОТ і в зонах бойових дій

Роботодавцям дозволять звільняти працівників без ризику юридичної відповідальності.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]