Як згенерувати в Дії е-посвідку на постійне чи тимчасове проживання та що для цього треба мати — роз’яснення
Міграційна служба Дніпропетровської області пояснила, як згенерувати електронну посвідку на постійне чи тимчасове проживання в Дії та що для цього треба мати.
Щоб документ відображався в Дії, потрібно мати:
- чинну біометричну посвідку на проживання, видану з квітня 2018 року;
- ідентифікаційний номер (РНОКПП);
- смартфон з NFC-чипом;
- банківський рахунок для авторизації через BankID.
Щоб згенерувати посвідку на проживання в Дії Вам треба зробити наступне:
- оновіть застосунок Дія до останньої версії,
- авторизуйтеся у застосунку за допомогою BankID;
- прогортайте документи до кінця і натисніть “Додати документ”;
- оберіть “Посвідка на постійне (або тимчасове) проживання” та ознайомтеся з текстом і натисніть “Далі”;
- натисніть кнопку “Зчитати” та наведіть смартфон на код, що знаходиться на зворотному боці вашої посвідки” і відскануйте його;
- підтвердіть особу за допомогою фото-селфі – і все.
Посвідки на постійне та тимчасове проживання вже доступна серед документів у Дії.
Сервіс розроблений Мінцифри спільно з Міністерством внутрішніх справ України та Державною міграційною службою України.
