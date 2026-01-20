Как сгенерировать в «Дії» электронный вид на постоянное или временное проживание и что для этого нужно — разъяснение

Чтобы е-вид на постоянное или временное проживание отображался в «Дії», необходимо иметь некоторые документы.

Миграционная служба Днепропетровской области разъяснила, как сгенерировать электронный вид на постоянное или временное проживание в «Дії» и что для этого нужно.

Чтобы документ отображался в «Дії», необходимо иметь:

— действительный биометрический вид на жительство, выданный с апреля 2018 года;

— идентификационный номер (РНОКПП);

— смартфон с NFC-чипом;

— банковский счёт для авторизации через BankID.

Чтобы сгенерировать вид на жительство в «Дії», необходимо выполнить следующие шаги:

— обновите приложение «Дія» до последней версии;

— авторизуйтесь в приложении с помощью BankID;

— пролистайте документы до конца и нажмите «Добавить документ»;

— выберите «Вид на постоянное (или временное) проживание», ознакомьтесь с текстом и нажмите «Далее»;

— нажмите кнопку «Считать» и поднесите смартфон к коду, расположенному на обратной стороне вашей карточки, и отсканируйте его;

— подтвердите личность с помощью фото-селфи — и всё.

Виды на постоянное и временное проживание уже доступны среди документов в «Дії».

Сервис разработан Министерством цифровой трансформации совместно с Министерством внутренних дел Украины и Государственной миграционной службой Украины.

