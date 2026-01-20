  1. В Украине

Как сгенерировать в «Дії» электронный вид на постоянное или временное проживание и что для этого нужно — разъяснение

19:18, 20 января 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Чтобы е-вид на постоянное или временное проживание отображался в «Дії», необходимо иметь некоторые документы.
Как сгенерировать в «Дії» электронный вид на постоянное или временное проживание и что для этого нужно — разъяснение
Фото: dmsu.gov.ua/dnipro
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Миграционная служба Днепропетровской области разъяснила, как сгенерировать электронный вид на постоянное или временное проживание в «Дії» и что для этого нужно.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Чтобы документ отображался в «Дії», необходимо иметь:

— действительный биометрический вид на жительство, выданный с апреля 2018 года;

— идентификационный номер (РНОКПП);

— смартфон с NFC-чипом;

— банковский счёт для авторизации через BankID.

Чтобы сгенерировать вид на жительство в «Дії», необходимо выполнить следующие шаги:

— обновите приложение «Дія» до последней версии;

— авторизуйтесь в приложении с помощью BankID;

— пролистайте документы до конца и нажмите «Добавить документ»;

— выберите «Вид на постоянное (или временное) проживание», ознакомьтесь с текстом и нажмите «Далее»;

— нажмите кнопку «Считать» и поднесите смартфон к коду, расположенному на обратной стороне вашей карточки, и отсканируйте его;

— подтвердите личность с помощью фото-селфи — и всё.

Виды на постоянное и временное проживание уже доступны среди документов в «Дії».

Сервис разработан Министерством цифровой трансформации совместно с Министерством внутренних дел Украины и Государственной миграционной службой Украины.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Дия

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
В Украине разрабатывают новые механизмы контроля и мониторинга государственной поддержки бизнеса

Законопроект предусматривает автоматизированный реестр для предоставителей помощи, сокращение сроков рассмотрения заявок.

Комитет ВРУ поддержал законопроект о трудоустройстве иностранцев, несмотря на предупреждения о социальных последствиях

Правительственная инициатива предусматривает запуск государственного веб-портала вакансий для иностранцев, электронные заявления и единое разрешение вместо двух.

ВСП приостановил увольнение в отставку судьи Александра Пелиха, подозреваемого в получении неправомерной выгоды

В ВСП имеются дисциплинарные жалобы относительно судьи Пелиха, которые в настоящее время находятся на стадии предварительной проверки и определены приоритетными.

Залог как граница свободы: апелляционный суд в Тернополе определил баланс между риском и правом

Суд подчеркнул: денежное обеспечение должно быть гарантией надлежащего поведения, а не формальной альтернативой аресту.

В Украине предлагают упростить увольнение работников на ВОТ и в зонах боевых действий

Работодателям разрешат увольнять работников без риска юридической ответственности.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]