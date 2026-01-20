Как сгенерировать в «Дії» электронный вид на постоянное или временное проживание и что для этого нужно — разъяснение
Миграционная служба Днепропетровской области разъяснила, как сгенерировать электронный вид на постоянное или временное проживание в «Дії» и что для этого нужно.
Чтобы документ отображался в «Дії», необходимо иметь:
— действительный биометрический вид на жительство, выданный с апреля 2018 года;
— идентификационный номер (РНОКПП);
— смартфон с NFC-чипом;
— банковский счёт для авторизации через BankID.
Чтобы сгенерировать вид на жительство в «Дії», необходимо выполнить следующие шаги:
— обновите приложение «Дія» до последней версии;
— авторизуйтесь в приложении с помощью BankID;
— пролистайте документы до конца и нажмите «Добавить документ»;
— выберите «Вид на постоянное (или временное) проживание», ознакомьтесь с текстом и нажмите «Далее»;
— нажмите кнопку «Считать» и поднесите смартфон к коду, расположенному на обратной стороне вашей карточки, и отсканируйте его;
— подтвердите личность с помощью фото-селфи — и всё.
Виды на постоянное и временное проживание уже доступны среди документов в «Дії».
Сервис разработан Министерством цифровой трансформации совместно с Министерством внутренних дел Украины и Государственной миграционной службой Украины.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.