На Полтавщині судили офіцера, який тричі самовільно залишав підрозділ

Полтавський районний суд за матеріалами ДБР засудив до п’яти років позбавлення волі офіцера, який під час воєнного стану тричі вчинив СЗЧ.

Полтавський районний суд ухвалив вирок офіцеру групи психологічного супроводу та відновлення, який тричі самовільно залишав розташування підрозділів. Військового засудили до п’яти років позбавлення волі, повідомили у ДБР.

Слідство встановило, що вперше офіцер без дозволу командування залишив військову частину у грудні 2024 року. У лютому 2025 року він скористався передбаченою законом можливістю повернутися до служби без притягнення до кримінальної відповідальності.

Втім, уже восени того ж року чоловік знову самовільно залишив підрозділ. Ще один аналогічний випадок зафіксували у жовтні 2025 року.

З урахуванням повторності правопорушень, скоєних в умовах воєнного стану, суд визнав офіцера винним у самовільному залишенні військової частини та призначив йому покарання у вигляді п’яти років ув’язнення за частиною п’ятою статті 407 Кримінального кодексу України.

