  1. В Украине

В Полтавской области судили офицера, который трижды самовольно покидал подразделение

17:01, 21 января 2026
Полтавский районный суд по материалам ГБР приговорил к пяти годам лишения свободы офицера, который во время военного положения трижды совершил СЗЧ.
В Полтавской области судили офицера, который трижды самовольно покидал подразделение
Полтавский районный суд вынес приговор офицеру группы психологического сопровождения и восстановления, который трижды самовольно покидал расположение подразделений. Военного приговорили к пяти годам лишения свободы, сообщили в ГБР.

Следствие установило, что впервые офицер без разрешения командования покинул военную часть в декабре 2024 года. В феврале 2025 года он воспользовался предусмотренной законом возможностью вернуться в службу без привлечения к уголовной ответственности.

Впрочем, уже осенью того же года мужчина снова самовольно покинул подразделение. Еще один аналогичный случай был зафиксирован в октябре 2025 года.

С учетом повторности правонарушений, совершенных в условиях военного положения, суд признал офицера виновным в самовольном уходе из воинской части и назначил ему наказание в виде пяти лет заключения по части пятой статьи 407 Уголовного кодекса Украины.

военные приговор ГБР СЗЧ

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

