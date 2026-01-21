В Полтавской области судили офицера, который трижды самовольно покидал подразделение

Полтавский районный суд по материалам ГБР приговорил к пяти годам лишения свободы офицера, который во время военного положения трижды совершил СЗЧ.

Полтавский районный суд вынес приговор офицеру группы психологического сопровождения и восстановления, который трижды самовольно покидал расположение подразделений. Военного приговорили к пяти годам лишения свободы, сообщили в ГБР.

Следствие установило, что впервые офицер без разрешения командования покинул военную часть в декабре 2024 года. В феврале 2025 года он воспользовался предусмотренной законом возможностью вернуться в службу без привлечения к уголовной ответственности.

Впрочем, уже осенью того же года мужчина снова самовольно покинул подразделение. Еще один аналогичный случай был зафиксирован в октябре 2025 года.

С учетом повторности правонарушений, совершенных в условиях военного положения, суд признал офицера виновным в самовольном уходе из воинской части и назначил ему наказание в виде пяти лет заключения по части пятой статьи 407 Уголовного кодекса Украины.

