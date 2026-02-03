  1. В Україні

Держборг України за рік зріс майже на третину і перевищив 9 трлн грн — Мінфін

13:36, 3 лютого 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Наприкінці 2025 року держборг України сягнув 9 042,7 млрд гривень.
Держборг України за рік зріс майже на третину і перевищив 9 трлн грн — Мінфін
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Станом на кінець 2025 року сукупний державний борг України досяг 9 042,7 млрд грн, що еквівалентно 213,3 млрд доларів США. Упродовж року обсяг боргових зобов’язань збільшився на 29,5% у національній валюті та на 28,4% — у доларовому вимірі. Відповідні дані оприлюднило Міністерство фінансів України.

Тільки актуальне та офіційно перевірене: читайте SUD.UA у Telegram

"Протягом 2025 року обсяг державного та гарантованого державою боргу України збільшився у гривневому еквіваленті на 2,061 трлн гривень (47,3 млрд доларів) переважно внаслідок збільшення довгострокового пільгового фінансування від міжнародних партнерів", - повідомили у Мінфіні.

Наприкінці минулого року приблизно три чверті державного й гарантованого державою боргу України припадало на зовнішні зобов’язання. Водночас понад половину цієї суми сформували борги перед Європейським Союзом.

У Мінфіні зазначили, що основним фінансовим ресурсом для наповнення бюджету у 2025 році стали позики від країн «Великої сімки» на суму 37,9 млрд доларів, які частково відображаються у структурі державного боргу. Крім того, ще 12,1 млрд доларів фінансової допомоги надійшло від ЄС.

Протягом року обсяг боргу України за пільговими позиками від Європейського Союзу збільшився на 1,654 трлн грн, що відповідає 38,6 млрд доларів. Водночас ці кредити передбачають тривалий пільговий період: платежі за програмою Ukraine Facility розпочнуться лише через 11–12 років, а сплату відсотків може взяти на себе ЄС.

Також повідомляється, що позики в межах механізму ERA не створюють навантаження на державний бюджет. Їх погашення планується здійснювати за рахунок доходів, отриманих від заморожених російських активів.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

борг Україна Мінфін

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховний Суд поставив під сумнів доведеність умислу у справі про носіння кастета

Суд касаційної інстанції визнав необґрунтованим вирок щодо носіння кастета, придбаного як сувенір, і направив справу на новий розгляд.

Польський державний банк офіційно зайде в Україну: Рада знову розглядає ратифікацію угоди

Польський Bank Gospodarstwa Krajowego може офіційно отримати право на діяльність в Україні.

Апгрейд судової практики: нові правила для власників укриттів, ухилянтів та чиновників

Верховний Суд ініціював перегляд ключових правових позицій, що стосуються відповідальності чиновників, права на релігійну відмову від мобілізації та можливості володіння захисними спорудами.

10 років без права керування: суд у Львові прирівняв відмову водія від огляду до стану сп’яніння

Суд встановив сувору відповідальність за повторне порушення та ігнорування вимог поліції.

Без прив’язки до кількості: Кабмін спростив механізм надання статусу критично важливого підприємствам ОПК

Рішення про критичність підприємств оборонно-промислового комплексу більше не міститимуть кількість персоналу, що підлягає бронюванню: Постанова Кабміну.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]