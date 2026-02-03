Держборг України за рік зріс майже на третину і перевищив 9 трлн грн — Мінфін

Наприкінці 2025 року держборг України сягнув 9 042,7 млрд гривень.

Станом на кінець 2025 року сукупний державний борг України досяг 9 042,7 млрд грн, що еквівалентно 213,3 млрд доларів США. Упродовж року обсяг боргових зобов’язань збільшився на 29,5% у національній валюті та на 28,4% — у доларовому вимірі. Відповідні дані оприлюднило Міністерство фінансів України.

"Протягом 2025 року обсяг державного та гарантованого державою боргу України збільшився у гривневому еквіваленті на 2,061 трлн гривень (47,3 млрд доларів) переважно внаслідок збільшення довгострокового пільгового фінансування від міжнародних партнерів", - повідомили у Мінфіні.

Наприкінці минулого року приблизно три чверті державного й гарантованого державою боргу України припадало на зовнішні зобов’язання. Водночас понад половину цієї суми сформували борги перед Європейським Союзом.

У Мінфіні зазначили, що основним фінансовим ресурсом для наповнення бюджету у 2025 році стали позики від країн «Великої сімки» на суму 37,9 млрд доларів, які частково відображаються у структурі державного боргу. Крім того, ще 12,1 млрд доларів фінансової допомоги надійшло від ЄС.

Протягом року обсяг боргу України за пільговими позиками від Європейського Союзу збільшився на 1,654 трлн грн, що відповідає 38,6 млрд доларів. Водночас ці кредити передбачають тривалий пільговий період: платежі за програмою Ukraine Facility розпочнуться лише через 11–12 років, а сплату відсотків може взяти на себе ЄС.

Також повідомляється, що позики в межах механізму ERA не створюють навантаження на державний бюджет. Їх погашення планується здійснювати за рахунок доходів, отриманих від заморожених російських активів.

