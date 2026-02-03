  1. В Украине

Госдолг Украины за год вырос почти на треть и превысил 9 трлн грн — Минфин

13:36, 3 февраля 2026
В конце 2025 года госдолг Украины достиг 9042,7 млрд гривен.
По состоянию на конец 2025 года совокупный государственный долг Украины достиг 9 042,7 млрд грн, что эквивалентно 213,3 млрд долларов США. В течение года объём долговых обязательств увеличился на 29,5% в национальной валюте и на 28,4% — в долларовом измерении. Соответствующие данные обнародовало Министерство финансов Украины.

«В течение 2025 года объём государственного и гарантированного государством долга Украины увеличился в гривневом эквиваленте на 2,061 трлн гривен (47,3 млрд долларов) преимущественно вследствие увеличения долгосрочного льготного финансирования от международных партнёров», — сообщили в Минфине.

В конце прошлого года примерно три четверти государственного и гарантированного государством долга Украины приходилось на внешние обязательства. В то же время более половины этой суммы сформировали долги перед Европейским Союзом.

В Минфине отметили, что основным финансовым ресурсом для наполнения бюджета в 2025 году стали займы от стран «Большой семёрки» на сумму 37,9 млрд долларов, которые частично отражаются в структуре государственного долга. Кроме того, ещё 12,1 млрд долларов финансовой помощи поступило от ЕС.

В течение года объём долга Украины по льготным займам от Европейского Союза увеличился на 1,654 трлн грн, что соответствует 38,6 млрд долларов. В то же время эти кредиты предусматривают длительный льготный период: платежи по программе Ukraine Facility начнутся лишь через 11–12 лет, а уплату процентов может взять на себя ЕС.

Также сообщается, что займы в рамках механизма ERA не создают нагрузки на государственный бюджет. Их погашение планируется осуществлять за счёт доходов, полученных от замороженных российских активов.

долг Украина Минфин

