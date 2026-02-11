  1. В Україні

Олену Білоконь обрали суддею-спікером Великої Палати Верховного Суду

10:09, 11 лютого 2026
Також секретар Великої Палати ВС Сергій Погрібний представив підсумки діяльності інституції за 2025 рік.
Олену Білоконь обрали суддею-спікером Великої Палати Верховного Суду
Суддю Великої Палати Верховного Суду Олену Білоконь обрано суддею-спікером ВП ВС. Відповідне рішення ухвалили під час зборів суддів Великої Палати.

Під час засідання секретар Великої Палати ВС Сергій Погрібний представив підсумки діяльності інституції за 2025 рік. За його словами, разом із залишками звернень, стосовно яких не завершено розгляд у 2024 році, у 2025 році на розгляді ВП ВС перебувало 1032 процесуальні звернення (скарги, справи, провадження), що на 28 % більше, ніж у 2024 році. Протягом року на розгляд ВП ВС надійшло та передано 864 процесуальні заяви / справи / скарги. Це на 32 % більше порівняно з надходженнями у 2024-му.  Серед надходжень переважали адміністративні справи (61 %), а 18 % становили цивільні справи, 14 % – кримінальні провадження, 7 % – господарські справи.

Щодо показників розгляду справ Секретар ВП ВС розповів, що торік Велика Палата ВС розглянула 693 процесуальні звернення (заяви, скарги, справи та провадження) в усіх юрисдикціях, що перевищує минулорічний показник (644) на 8 %. Усього Велика Палата Верховного Суду розглянула 320 справ.

У контексті касаційного розгляду Сергій Погрібний повідомив, що протягом року касаційні суди передали на розгляд Великої Палати ВС 112 справ. У 2024 році цей показник становив 163 справи, тобто кількість переданих до ВП ВС касаційними судами справ у 2025 році скоротилася на 31 %. Кількість справ, у прийнятті до розгляду яких відмовлено та які повернуто до касаційних судів у 2025 році, скоротилася на 50 % (у 2025 році із 112 переданих 61 справа була повернута, а у 2024 році із 163 справ повернуто 122 справи).

До того ж минулого року на розгляді ВП ВС перебувало чотири зразкові справи, дві з яких розглянуто по суті.

Також Сергій Погрібний окреслив пріоритетні напрями діяльності Великої Палати ВС, серед яких – продовження системної роботи в частині формування правових орієнтирів для всієї судової системи; чітке річне планування роботи ВП ВС; запровадження механізмів рівномірного та справедливого навантаження на суддів ВП ВС тощо.

Ще одне питання, яке розглянули під час зборів, – обрання судді-спікера Великої Палати Верховного Суду. Нею стала Олена Білоконь. У ВС також є ще один суддя-спікер.

На завершення зборів Голова Верховного Суду Станіслав Кравченко висловив повагу суддям Великої Палати Верховного Суду за роботу в непростих умовах. Як узагальнив Голова ВС, важливо, щоб рішення ВП ВС не просто лишалися на папері, а поширювалися серед правничої спільноти та застосовувалися на практиці.

Велика Палата Верховного Суду

