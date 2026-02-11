Елену Билоконь избрали судьей-спикером Большой Палаты Верховного Суда

Также секретарь Большой Палаты ВС Сергей Погребный представил итоги деятельности институции за 2025 год.

Судью Большой Палаты Верховного Суда Елену Билоконь избрали судьей-спикером БП ВС. Соответствующее решение приняли во время собрания судей Большой Палаты.

Во время заседания секретарь Большой Палаты ВС Сергей Погребный представил итоги деятельности институции за 2025 год. По его словам, вместе с остатками обращений, рассмотрение которых не было завершено в 2024 году, в 2025 году на рассмотрении БП ВС находилось 1032 процессуальных обращения (жалобы, дела, производства), что на 28 % больше, чем в 2024 году. В течение года на рассмотрение БП ВС поступило и было передано 864 процессуальных заявления / дела / жалобы. Это на 32 % больше по сравнению с поступлениями в 2024 году. Среди поступлений преобладали административные дела (61 %), 18 % составляли гражданские дела, 14 % — уголовные производства, 7 % — хозяйственные дела.

Относительно показателей рассмотрения дел секретарь БП ВС сообщил, что в прошлом году Большая Палата ВС рассмотрела 693 процессуальных обращения (заявления, жалобы, дела и производства) во всех юрисдикциях, что превышает показатель предыдущего года (644) на 8 %. Всего Большая Палата Верховного Суда рассмотрела 320 дел.

В контексте кассационного рассмотрения Сергей Погребный сообщил, что в течение года кассационные суды передали на рассмотрение Большой Палаты ВС 112 дел. В 2024 году этот показатель составлял 163 дела, то есть количество переданных в БП ВС кассационными судами дел в 2025 году сократилось на 31 %. Количество дел, в принятии к рассмотрению которых было отказано и которые возвращены в кассационные суды в 2025 году, сократилось на 50 % (в 2025 году из 112 переданных 61 дело было возвращено, а в 2024 году из 163 дел возвращено 122 дела).

Кроме того, в прошлом году на рассмотрении БП ВС находилось четыре образцовых дела, два из которых рассмотрены по существу.

Также Сергей Погребный очертил приоритетные направления деятельности Большой Палаты ВС, среди которых — продолжение системной работы по формированию правовых ориентиров для всей судебной системы; четкое годовое планирование работы БП ВС; внедрение механизмов равномерной и справедливой нагрузки на судей БП ВС и т. п.

Еще один вопрос, рассмотренный во время собрания, — избрание судьи-спикера Большой Палаты Верховного Суда. Ею стала Елена Билоконь. В ВС также есть еще один судья-спикер.

В завершение собрания Председатель Верховного Суда Станислав Кравченко выразил уважение судьям Большой Палаты Верховного Суда за работу в непростых условиях. Как подчеркнул Председатель ВС, важно, чтобы решения БП ВС не просто оставались на бумаге, а распространялись среди юридического сообщества и применялись на практике.

