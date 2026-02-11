КСУ продовжив розгляд конституційності норм про працю під час воєнного стану та окремих положень про виконавче провадження

Велика палата КСУ на закритих частинах пленарних засідань продовжила розгляд низки конституційних проваджень, об’єднала окремі скарги та визначила форму подальшого розгляду в одній зі справ.

Зокрема, судді розглянули:

– подання Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини щодо відповідності Конституції України положень другого речення абзацу другого та абзацу третього частини першої статті 12, а також абзацу другого пункту 3 розділу «Прикінцеві положення» Закону України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану»;

– подання Верховного Суду щодо конституційності пункту 11 частини першої статті 34, пункту 10¹ розділу XIII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про виконавче провадження» від 2 червня 2016 року № 1404–VIII, а також пунктів 51 і 52 розділу III «Перехідні та прикінцеві положення» Закону України «Про особливості утворення акціонерного товариства залізничного транспорту загального користування» від 23 лютого 2012 року № 4442–VI;

– конституційну скаргу Самсіна Ігоря Леоновича щодо відповідності Конституції України положення другого речення частини першої статті 54 Закону України «Про судоустрій і статус суддів»

Суд продовжить розгляд цих справ на одному з наступних пленарних засідань.

Велика палата об’єднала в одне конституційне провадження справу за конституційними скаргами Довженка Віктора Васильовича, Прищепи Валентини Йосипівни, Войтевич Раїси Миколаївни, Гримашевича Андрія Володимировича, Ковтуновича Василя Андрійовича, Невмержицького Павла Володимировича, справу за конституційною скаргою Невмержицького Олексія Павловича та справу за конституційною скаргою Мошинської Віри Олександрівни щодо конституційності частини другої статті 8 Закону України „Про Державний бюджет України на 2024 рік“. Справу передано на розгляд Другого сенату. Суддями-доповідачами у цій справі призначено Городовенка В.В., Лемака В.В., Первомайського О.О., Юровську Г.В.

Велика палата об’єднала в одне конституційне провадження справу за конституційними скаргами Лінкевич Олени Павлівни, Ковальчук Людмили Петрівни, Карася Сергія Анатолійовича, Барановського Миколи Васильовича, Ліпейко Марії Василівни, Стременко Лариси Олександрівни, Багінської Ірини Володимирівни, Тимченко Валентини Володимирівни, Гриб Любові Василівни, Іванцова Михайла Вячеславовича, Барановського Миколи Павловича, Багінської Людмили Іванівни та справу за конституційними скаргами Бортник Марії Іванівни, Ковальчука Миколи Петровича, Павлова Миколи Дмитровича, Степанченко Тетяни Борисівни, Сарнавського Ігоря Миколайовича, Фалендиш Світлани Миколаївни, Родака Віталія Вікторовича, Шваб Віри Олександрівни, Литвинової Лілії Олександрівни, Ковальчук Людмили Артурівни, Першка Ігоря Петровича, Кондратчука Богдана Сергійовича щодо конституційності пункту 3 розділу ІІ „Прикінцеві та перехідні положення“ Закону України „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України“ від 6 грудня 2016 року № 1774–VIII. Справу передано на розгляд Першого сенату. Суддями-доповідачами призначено Грищук О.В., Кичуна В.І., Олійник А.С., Совгирю О.В.

У розгляді справи за конституційною скаргою Пугачова Анатолія Михайловича щодо конституційності окремого припису назви статті 365 Кримінального кодексу України та її частини першої, а також частини шостої статті 13 Закону України „Про судоустрій і статус суддівˮ Велика палата визначила письмову форму конституційного провадження.

