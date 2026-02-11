  1. В Украине

КСУ продолжил рассмотрение конституционности норм о труде во время военного положения и отдельных положений об исполнительном производстве

10:36, 11 февраля 2026
Большая палата КСУ на закрытых частях пленарных заседаний продолжила рассмотрение ряда конституционных производств, объединила отдельные жалобы и определила форму дальнейшего рассмотрения по одному из дел.
КСУ продолжил рассмотрение конституционности норм о труде во время военного положения и отдельных положений об исполнительном производстве
Большая палата Конституционного Суда на закрытых частях пленарных заседаний продолжила рассмотрение ряда дел. Об этом рассказали в КСУ.

В частности, судьи рассмотрели:

– представление Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека о соответствии Конституции Украины положений второго предложения абзаца второго и абзаца третьего части первой статьи 12, а также абзаца второго пункта 3 раздела «Заключительные положения» Закона Украины «Об организации трудовых отношений в условиях военного положения»;

– представление Верховного Суда о конституционности пункта 11 части первой статьи 34, пункта 10¹ раздела XIII «Заключительные и переходные положения» Закона Украины «Об исполнительном производстве» от 2 июня 2016 года № 1404–VIII, а также пунктов 51 и 52 раздела III «Переходные и заключительные положения» Закона Украины «Об особенностях образования акционерного общества железнодорожного транспорта общего пользования» от 23 февраля 2012 года № 4442–VI;

– конституционную жалобу Самсина Игоря Леонидовича о соответствии Конституции Украины положения второго предложения части первой статьи 54 Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей».

Суд продолжит рассмотрение этих дел на одном из следующих пленарных заседаний.

Большая палата объединила в одно конституционное производство дело по конституционным жалобам Довженко Виктора Васильевича, Прищепы Валентиины Иосифовны, Войтевич Раисы Николаевны, Гримашевича Андрея Владимировича, Ковтуновича Василия Андреевича, Невмержицкого Павла Владимировича, дело по конституционной жалобе Невмержицкого Алексея Павловича и дело по конституционной жалобе Мошинской Веры Александровны о конституционности части второй статьи 8 Закона Украины «О Государственном бюджете Украины на 2024 год». Дело передано на рассмотрение Второго сената. Судьями-докладчиками по этому делу назначены Городовенко В.В., Лемак В.В., Первомайский О.О., Юровская Г.В.

Большая палата объединила в одно конституционное производство дело по конституционным жалобам Линкевич Елены Павловны, Ковальчук Людмилы Петровны, Карася Сергея Анатольевича, Барановского Николая Васильевича, Липейко Марии Васильевны, Стременко Ларисы Александровны, Багинской Ирины Владимировны, Тимченко Валентины Владимировны, Гриб Любови Васильевны, Иванцова Михаила Вячеславовича, Барановского Николая Павловича, Багинской Людмилы Ивановны и дело по конституционным жалобам Бортник Марии Ивановны, Ковальчука Николая Петровича, Павлова Николая Дмитриевича, Степанченко Татьяны Борисовны, Сарнавского Игоря Николаевича, Фалендыш Светланы Николаевны, Родака Виталия Викторовича, Шваб Веры Александровны, Литвиновой Лилии Александровны, Ковальчук Людмилы Артуровны, Першка Игоря Петровича, Кондратчука Богдана Сергеевича о конституционности пункта 3 раздела II «Заключительные и переходные положения» Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины» от 6 декабря 2016 года № 1774–VIII. Дело передано на рассмотрение Первого сената. Судьями-докладчиками назначены Грищук О.В., Кичун В.И., Олийник А.С., Совгиря О.В.

В рассмотрении дела по конституционной жалобе Пугачёва Анатолия Михайловича о конституционности отдельного предписания названия статьи 365 Уголовного кодекса Украины и её части первой, а также части шестой статьи 13 Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей» Большая палата определила письменную форму конституционного производства.

КСУ

