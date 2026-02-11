Рада суддів проведе засідання 12 лютого: які питання розглянуть
Рада суддів України проведе засідання 12 лютого о 13:00. Про це повідомили у РСУ.
На порядок денний засідання винесено такі питання:
1. Щодо організаційних питань з підготовки та проведення ХХ чергового з’їзду суддів України після перерви.
2. Про внесення змін до Положення про помічника судді, затвердженого Рішенням Ради суддів України від 18.05.2018 за № 21 (із змінами і доповненнями).
3. Щодо внесення змін до Положення про автоматизовану систему документообігу суду, затвердженого рішенням Ради суддів України від 11 листопада 2024 року № 39 (зі змінами).
4. Щодо статистичного аналізу інформації судів про розгляд справ щодо місця проживання дітей та позбавлення батьківських прав.
5. Різне.
Засідання РСУ відбудеться в приміщенні Державної судової адміністрації та онлайн режимі з використанням платформи для відеоконференцій Zoom.
