Рада суддів проведе засідання 12 лютого: які питання розглянуть

10:55, 11 лютого 2026
На порядку денному питання підготовки ХХ з’їзду суддів, зміни до положень про помічника судді та документообіг, а також аналіз справ щодо дітей і батьківських прав.
Рада суддів проведе засідання 12 лютого: які питання розглянуть
фото: РСУ
Рада суддів України проведе засідання 12 лютого о 13:00. Про це повідомили у РСУ. 

На порядок денний  засідання винесено такі питання:

1. Щодо організаційних питань з підготовки та проведення ХХ чергового з’їзду суддів України після перерви.

2. Про внесення змін до Положення про помічника судді, затвердженого Рішенням Ради суддів України від 18.05.2018 за № 21 (із змінами і доповненнями).

3. Щодо внесення змін до Положення про автоматизовану систему документообігу суду, затвердженого рішенням Ради суддів України від 11 листопада 2024 року № 39 (зі змінами).

4. Щодо статистичного аналізу інформації судів про розгляд справ щодо місця проживання дітей та позбавлення батьківських прав.

5. Різне.

Засідання РСУ відбудеться в приміщенні Державної судової адміністрації та онлайн режимі з використанням платформи для відеоконференцій Zoom.

Рада суддів України

