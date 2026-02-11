  1. В Украине

Совет судей проведет заседание 12 февраля: какие вопросы будут рассмотрены

10:55, 11 февраля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
На повестке дня вопросы подготовки ХХ съезда судей, изменения в положения о помощнике судьи и документообороте, а также анализ дел относительно детей и родительских прав.
Совет судей проведет заседание 12 февраля: какие вопросы будут рассмотрены
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Совет судей Украины проведет заседание 12 февраля в 13:00. Об этом сообщили в Совете судей. 

Только актуальное и официально проверенное: читайте SUD.UA в Telegram

На повестку дня заседания включены следующие вопросы:

  • Об организационных вопросах подготовки и проведения ХХ очередного съезда судей Украины после перерыва.
  • О внесении изменений в Положение о помощнике судьи, утверждённое Решением Совета судей Украины от 18.05.2018 № 21 (с изменениями и дополнениями).
  • О внесении изменений в Положение об автоматизированной системе документооборота суда, утверждённое решением Совета судей Украины от 11 ноября 2024 года № 39 (с изменениями).
  • О статистическом анализе информации судов о рассмотрении дел относительно места проживания детей и лишения родительских прав.
  • Разное.

Заседание Совета судей состоится в помещении Государственной судебной администрации и в онлайн-режиме с использованием платформы для видеоконференций Zoom.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Рада судей Украины РСУ

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Розыск через реестр: суд в Киеве установил границу между воинским учетом и самоуправством ТЦК

Суд признал незаконной практику фиксации «нарушений» без реального привлечения к ответственности.

Задержка выплат при переводе не дает права на взыскание среднего заработка: позиция Верховного Суда

Верховный Суд разграничил понятия увольнения и исключения из списка воинской части.

Рада легализирует право ингнорировать рабочие чаты в выходные дни

Право на информационный покой защитит от увольнения за игнорирование мессенджеров в нерабочее время.

ВВК получит новые полномочия: как правительство планирует изменить правила контрактной службы для иностранцев

Кабмин предлагает урегулировать медицинский отбор иностранцев и лиц без гражданства для контрактной службы.

Под грифом «секретно»: в Раде хотят расширить перечень финансовой информации, относящейся к гостайне

Законопроект призван упорядочить терминологию и обеспечить соответствие законодательства современным стандартам Национального банка Украины.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]