Совет судей проведет заседание 12 февраля: какие вопросы будут рассмотрены

На повестке дня вопросы подготовки ХХ съезда судей, изменения в положения о помощнике судьи и документообороте, а также анализ дел относительно детей и родительских прав.

Совет судей Украины проведет заседание 12 февраля в 13:00. Об этом сообщили в Совете судей.

На повестку дня заседания включены следующие вопросы:

Об организационных вопросах подготовки и проведения ХХ очередного съезда судей Украины после перерыва.

О внесении изменений в Положение о помощнике судьи, утверждённое Решением Совета судей Украины от 18.05.2018 № 21 (с изменениями и дополнениями).

О внесении изменений в Положение об автоматизированной системе документооборота суда, утверждённое решением Совета судей Украины от 11 ноября 2024 года № 39 (с изменениями).

О статистическом анализе информации судов о рассмотрении дел относительно места проживания детей и лишения родительских прав.

Разное.

Заседание Совета судей состоится в помещении Государственной судебной администрации и в онлайн-режиме с использованием платформы для видеоконференций Zoom.

