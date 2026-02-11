  1. В Україні

Діти з інвалідністю підгрупи А отримають безкоштовні портативні зарядні станції – як подати заявку

13:00, 11 лютого 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Допомогу отримають діти з інвалідністю підгрупи А до 18 років, прийом заяв триватиме до 1 квітня.
Діти з інвалідністю підгрупи А отримають безкоштовні портативні зарядні станції – як подати заявку
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Як раніше писала «Судово-юридична газета», діти з інвалідністю підгрупи А можуть безкоштовно отримати портативні зарядні станції. Вже за перший тиждень дії урядової програми понад 7 000 сімей подали заявки на отримання портативних зарядних станцій для дітей з інвалідністю підгрупи А, повідомили у Міністерстві соціальної політики.

Тільки актуальне та офіційно перевірене: читайте SUD.UA у Telegram

Для таких дітей електроживлення є критичною умовою, адже забезпечує роботу медичних та реабілітаційних приладів. Найближчим часом Україна отримає першу велику партію пристроїв, які АТ «Укрпошта» доставить безпосередньо родинам.

Хто може отримати допомогу

  • Діти до 18 років з інвалідністю підгрупи А, що перебувають на території України.
  • У сім’ях з кількома дітьми пристрій надають кожному окремо.
  • Подати заявку можуть:

- батьки, опікуни, законні представники;

- працівники дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей, закладів для дітей-сиріт;

- патронатні вихователі або сім’ї, куди тимчасово влаштована дитина.

Організаційна структура програми

Програма реалізується Держенергоефективності через АТ «Фонд декарбонізації України» спільно з:

  • Міністерством соціальної політики;
  • Міністерством енергетики;
  • Пенсійним фондом України;
  • АТ «Укрпошта».

Пристрої накопичення та зберігання електроенергії орієнтовною ємністю до 2 кВт·год кожен закуповуються за кошти Державного фонду декарбонізації та енергоефективної трансформації.

Як отримати портативну зарядну станцію

Крок 1. Подати заяву

  • Звернутися до найближчого сервісного центру Пенсійного фонду.
  • Заповнити форму, додати копію документа про статус дитини та пред’явити посвідчення особи.

Крок 2. Перевірка інформації

  • Територіальні органи Пенсійного фонду перевіряють дані заявника.
  • У разі невідповідності отримувач повідомляється про це.

Крок 3. Формування списку

  • Пенсійний фонд щоп’ятниці передає список отримувачів до АТ «Фонд декарбонізації України».

Крок 4. Доставка пристроїв

  • АТ «Фонд декарбонізації України» передає верифікований список та пристрої «Укрпошті».
  • Доставка здійснюється на відділення «Укрпошти», вказані у заяві.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

діти Мінсоцполітики енергетика світло

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Комітет вимагає більше відкритості: до законопроєкту про доброчесність поліцейських мають зауваження

Уряд пропонує зробити доброчесність базовим стандартом служби в поліції та розширити атестацію керівників.

Для бізнесу хочуть запровадити фіскальний режим «Вільна гривня»: що буде з податками

Податковий режим пропонує автоматизований демередж та вихідну сплату за виведення коштів.

Верховний Суд вирішить чи можна залишати штучні позови без розгляду вже на підготовчій стадії процесу

КГС передав на розгляд Об’єднаної палати справу про використання штучних позовів.

Розшук через реєстр: суд у Києві поставив межу між військовим обліком і свавіллям ТЦК

Суд визнав незаконною практику фіксації «порушень» без реального притягнення до відповідальності.

Затримка виплат при переведенні не дає права на стягнення середнього заробітку: позиція Верховного Суду

Верховний Суд розмежував поняття звільнення і виключення зі списку військової частину.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]