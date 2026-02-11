Діти з інвалідністю підгрупи А отримають безкоштовні портативні зарядні станції – як подати заявку

Допомогу отримають діти з інвалідністю підгрупи А до 18 років, прийом заяв триватиме до 1 квітня.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», діти з інвалідністю підгрупи А можуть безкоштовно отримати портативні зарядні станції. Вже за перший тиждень дії урядової програми понад 7 000 сімей подали заявки на отримання портативних зарядних станцій для дітей з інвалідністю підгрупи А, повідомили у Міністерстві соціальної політики.

Для таких дітей електроживлення є критичною умовою, адже забезпечує роботу медичних та реабілітаційних приладів. Найближчим часом Україна отримає першу велику партію пристроїв, які АТ «Укрпошта» доставить безпосередньо родинам.

Хто може отримати допомогу

Діти до 18 років з інвалідністю підгрупи А, що перебувають на території України.

У сім’ях з кількома дітьми пристрій надають кожному окремо.

Подати заявку можуть:

- батьки, опікуни, законні представники;

- працівники дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей, закладів для дітей-сиріт;

- патронатні вихователі або сім’ї, куди тимчасово влаштована дитина.

Організаційна структура програми

Програма реалізується Держенергоефективності через АТ «Фонд декарбонізації України» спільно з:

Міністерством соціальної політики;

Міністерством енергетики;

Пенсійним фондом України;

АТ «Укрпошта».

Пристрої накопичення та зберігання електроенергії орієнтовною ємністю до 2 кВт·год кожен закуповуються за кошти Державного фонду декарбонізації та енергоефективної трансформації.

Як отримати портативну зарядну станцію

Крок 1. Подати заяву

Звернутися до найближчого сервісного центру Пенсійного фонду.

Заповнити форму, додати копію документа про статус дитини та пред’явити посвідчення особи.

Крок 2. Перевірка інформації

Територіальні органи Пенсійного фонду перевіряють дані заявника.

У разі невідповідності отримувач повідомляється про це.

Крок 3. Формування списку

Пенсійний фонд щоп’ятниці передає список отримувачів до АТ «Фонд декарбонізації України».

Крок 4. Доставка пристроїв

АТ «Фонд декарбонізації України» передає верифікований список та пристрої «Укрпошті».

Доставка здійснюється на відділення «Укрпошти», вказані у заяві.

