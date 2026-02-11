Діти з інвалідністю підгрупи А отримають безкоштовні портативні зарядні станції – як подати заявку
Як раніше писала «Судово-юридична газета», діти з інвалідністю підгрупи А можуть безкоштовно отримати портативні зарядні станції. Вже за перший тиждень дії урядової програми понад 7 000 сімей подали заявки на отримання портативних зарядних станцій для дітей з інвалідністю підгрупи А, повідомили у Міністерстві соціальної політики.
Для таких дітей електроживлення є критичною умовою, адже забезпечує роботу медичних та реабілітаційних приладів. Найближчим часом Україна отримає першу велику партію пристроїв, які АТ «Укрпошта» доставить безпосередньо родинам.
Хто може отримати допомогу
- Діти до 18 років з інвалідністю підгрупи А, що перебувають на території України.
- У сім’ях з кількома дітьми пристрій надають кожному окремо.
- Подати заявку можуть:
- батьки, опікуни, законні представники;
- працівники дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей, закладів для дітей-сиріт;
- патронатні вихователі або сім’ї, куди тимчасово влаштована дитина.
Організаційна структура програми
Програма реалізується Держенергоефективності через АТ «Фонд декарбонізації України» спільно з:
- Міністерством соціальної політики;
- Міністерством енергетики;
- Пенсійним фондом України;
- АТ «Укрпошта».
Пристрої накопичення та зберігання електроенергії орієнтовною ємністю до 2 кВт·год кожен закуповуються за кошти Державного фонду декарбонізації та енергоефективної трансформації.
Як отримати портативну зарядну станцію
Крок 1. Подати заяву
- Звернутися до найближчого сервісного центру Пенсійного фонду.
- Заповнити форму, додати копію документа про статус дитини та пред’явити посвідчення особи.
Крок 2. Перевірка інформації
- Територіальні органи Пенсійного фонду перевіряють дані заявника.
- У разі невідповідності отримувач повідомляється про це.
Крок 3. Формування списку
- Пенсійний фонд щоп’ятниці передає список отримувачів до АТ «Фонд декарбонізації України».
Крок 4. Доставка пристроїв
- АТ «Фонд декарбонізації України» передає верифікований список та пристрої «Укрпошті».
- Доставка здійснюється на відділення «Укрпошти», вказані у заяві.
