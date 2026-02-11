  1. В Украине

Дети с инвалидностью подгруппы А получат бесплатные портативные зарядные станции – как подать заявку

13:00, 11 февраля 2026
Помощь получат дети с инвалидностью подгруппы А до 18 лет, прием заявлений продлится до 1 апреля.
Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», дети с инвалидностью подгруппы А могут бесплатно получить портативные зарядные станции. Уже за первую неделю действия правительственной программы более 7 000 семей подали заявки на получение портативных зарядных станций для детей с инвалидностью подгруппы А, сообщили в Министерстве социальной политики.

Для таких детей электропитание является критическим условием, ведь оно обеспечивает работу медицинских и реабилитационных приборов. В ближайшее время Украина получит первую крупную партию устройств, которые АО «Укрпочта» доставит непосредственно семьям.

Кто может получить помощь

  • Дети до 18 лет с инвалидностью подгруппы А, находящиеся на территории Украины.
  • В семьях с несколькими детьми устройство предоставляется каждому отдельно.
  • Подать заявку могут:

- родители, опекуны, законные представители;

- работники детских домов семейного типа, приемных семей, учреждений для детей-сирот;

- патронатные воспитатели или семьи, куда временно устроено ребенка.

Организационная структура программы

Программа реализуется Госэнергоэффективности через АО «Фонд декарбонизации Украины» совместно с:

  • Министерством социальной политики;
  • Министерством энергетики;
  • Пенсионным фондом Украины;
  • АО «Укрпочта».

Устройства накопления и хранения электроэнергии ориентировочной емкостью до 2 кВт·ч каждое закупаются за средства Государственного фонда декарбонизации и энергоэффективной трансформации.

Как получить портативную зарядную станцию

Шаг 1. Подать заявление

  • Обратиться в ближайший сервисный центр Пенсионного фонда.
  • Заполнить форму, приложить копию документа о статусе ребенка и предъявить удостоверение личности.

Шаг 2. Проверка информации

  • Территориальные органы Пенсионного фонда проверяют данные заявителя.
  • В случае несоответствия получатель уведомляется об этом.

Шаг 3. Формирование списка

  • Пенсионный фонд каждую пятницу передает список получателей в АО «Фонд декарбонизации Украины».

Шаг 4. Доставка устройств

  • АО «Фонд декарбонизации Украины» передает верифицированный список и устройства «Укрпочте».
  • Доставка осуществляется в отделения «Укрпочты», указанные в заявлении.

