Дети с инвалидностью подгруппы А получат бесплатные портативные зарядные станции – как подать заявку

Помощь получат дети с инвалидностью подгруппы А до 18 лет, прием заявлений продлится до 1 апреля.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», дети с инвалидностью подгруппы А могут бесплатно получить портативные зарядные станции. Уже за первую неделю действия правительственной программы более 7 000 семей подали заявки на получение портативных зарядных станций для детей с инвалидностью подгруппы А, сообщили в Министерстве социальной политики.

Для таких детей электропитание является критическим условием, ведь оно обеспечивает работу медицинских и реабилитационных приборов. В ближайшее время Украина получит первую крупную партию устройств, которые АО «Укрпочта» доставит непосредственно семьям.

Кто может получить помощь

Дети до 18 лет с инвалидностью подгруппы А, находящиеся на территории Украины.

В семьях с несколькими детьми устройство предоставляется каждому отдельно.

Подать заявку могут:

- родители, опекуны, законные представители;

- работники детских домов семейного типа, приемных семей, учреждений для детей-сирот;

- патронатные воспитатели или семьи, куда временно устроено ребенка.

Организационная структура программы

Программа реализуется Госэнергоэффективности через АО «Фонд декарбонизации Украины» совместно с:

Министерством социальной политики;

Министерством энергетики;

Пенсионным фондом Украины;

АО «Укрпочта».

Устройства накопления и хранения электроэнергии ориентировочной емкостью до 2 кВт·ч каждое закупаются за средства Государственного фонда декарбонизации и энергоэффективной трансформации.

Как получить портативную зарядную станцию

Шаг 1. Подать заявление

Обратиться в ближайший сервисный центр Пенсионного фонда.

Заполнить форму, приложить копию документа о статусе ребенка и предъявить удостоверение личности.

Шаг 2. Проверка информации

Территориальные органы Пенсионного фонда проверяют данные заявителя.

В случае несоответствия получатель уведомляется об этом.

Шаг 3. Формирование списка

Пенсионный фонд каждую пятницу передает список получателей в АО «Фонд декарбонизации Украины».

Шаг 4. Доставка устройств

АО «Фонд декарбонизации Украины» передает верифицированный список и устройства «Укрпочте».

Доставка осуществляется в отделения «Укрпочты», указанные в заявлении.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.