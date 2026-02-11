Дети с инвалидностью подгруппы А получат бесплатные портативные зарядные станции – как подать заявку
Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», дети с инвалидностью подгруппы А могут бесплатно получить портативные зарядные станции. Уже за первую неделю действия правительственной программы более 7 000 семей подали заявки на получение портативных зарядных станций для детей с инвалидностью подгруппы А, сообщили в Министерстве социальной политики.
Для таких детей электропитание является критическим условием, ведь оно обеспечивает работу медицинских и реабилитационных приборов. В ближайшее время Украина получит первую крупную партию устройств, которые АО «Укрпочта» доставит непосредственно семьям.
Кто может получить помощь
- Дети до 18 лет с инвалидностью подгруппы А, находящиеся на территории Украины.
- В семьях с несколькими детьми устройство предоставляется каждому отдельно.
- Подать заявку могут:
- родители, опекуны, законные представители;
- работники детских домов семейного типа, приемных семей, учреждений для детей-сирот;
- патронатные воспитатели или семьи, куда временно устроено ребенка.
Организационная структура программы
Программа реализуется Госэнергоэффективности через АО «Фонд декарбонизации Украины» совместно с:
- Министерством социальной политики;
- Министерством энергетики;
- Пенсионным фондом Украины;
- АО «Укрпочта».
Устройства накопления и хранения электроэнергии ориентировочной емкостью до 2 кВт·ч каждое закупаются за средства Государственного фонда декарбонизации и энергоэффективной трансформации.
Как получить портативную зарядную станцию
Шаг 1. Подать заявление
- Обратиться в ближайший сервисный центр Пенсионного фонда.
- Заполнить форму, приложить копию документа о статусе ребенка и предъявить удостоверение личности.
Шаг 2. Проверка информации
- Территориальные органы Пенсионного фонда проверяют данные заявителя.
- В случае несоответствия получатель уведомляется об этом.
Шаг 3. Формирование списка
- Пенсионный фонд каждую пятницу передает список получателей в АО «Фонд декарбонизации Украины».
Шаг 4. Доставка устройств
- АО «Фонд декарбонизации Украины» передает верифицированный список и устройства «Укрпочте».
- Доставка осуществляется в отделения «Укрпочты», указанные в заявлении.
