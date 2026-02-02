Дети с инвалидностью подгруппы А могут бесплатно получить портативные зарядные станции — что следует знать

Кто имеет право на помощь, куда обращаться и до какого срока принимают заявления.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Украине ввели новый вид государственной поддержки для семей, которые воспитывают детей с инвалидностью подгруппы А. Речь идет о бесплатном предоставлении портативных зарядных станций для обеспечения бесперебойного питания жизненно необходимых устройств.

Получить зарядную станцию может один из родителей, опекун или законный представитель ребенка с инвалидностью подгруппы А в возрасте до 18 лет, напоминает Главное управление Пенсионного фонда Украины в Винницкой области.

Механизм предоставления помощи определен постановлением Кабинета Министров Украины от 28 января 2026 года № 107 «О внесении изменений в Порядок использования средств государственного фонда декарбонизации и энергоэффективной трансформации».

Закупку портативных зарядных станций осуществляет Фонд декарбонизации Украины. Выдачу оборудования организуют через отделения АО «Укрпошта».

Для получения зарядной станции необходимо обратиться в сервисный центр Пенсионного фонда Украины и подать заявление от имени одного из родителей, опекуна или законного представителя. В заявлении следует указать персональные данные взрослого и ребенка, а также сведения из медицинского заключения, подтверждающего установление инвалидности подгруппы А.

Прием заявлений продлится до 1 апреля 2026 года.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.