Дети с инвалидностью подгруппы А могут бесплатно получить портативные зарядные станции — что следует знать

15:06, 2 февраля 2026
Кто имеет право на помощь, куда обращаться и до какого срока принимают заявления.
Дети с инвалидностью подгруппы А могут бесплатно получить портативные зарядные станции — что следует знать
В Украине ввели новый вид государственной поддержки для семей, которые воспитывают детей с инвалидностью подгруппы А. Речь идет о бесплатном предоставлении портативных зарядных станций для обеспечения бесперебойного питания жизненно необходимых устройств.

Получить зарядную станцию может один из родителей, опекун или законный представитель ребенка с инвалидностью подгруппы А в возрасте до 18 лет, напоминает Главное управление Пенсионного фонда Украины в Винницкой области.

Механизм предоставления помощи определен постановлением Кабинета Министров Украины от 28 января 2026 года № 107 «О внесении изменений в Порядок использования средств государственного фонда декарбонизации и энергоэффективной трансформации».

Закупку портативных зарядных станций осуществляет Фонд декарбонизации Украины. Выдачу оборудования организуют через отделения АО «Укрпошта».

Для получения зарядной станции необходимо обратиться в сервисный центр Пенсионного фонда Украины и подать заявление от имени одного из родителей, опекуна или законного представителя. В заявлении следует указать персональные данные взрослого и ребенка, а также сведения из медицинского заключения, подтверждающего установление инвалидности подгруппы А.

Прием заявлений продлится до 1 апреля 2026 года.

