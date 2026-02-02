  1. В Україні

Діти з інвалідністю підгрупи А можуть безкоштовно отримати портативні зарядні станції — що слід знати

15:06, 2 лютого 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Хто має право на допомогу, куди звертатися та до якого терміну приймають заяви.
Діти з інвалідністю підгрупи А можуть безкоштовно отримати портативні зарядні станції — що слід знати
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

В Україні запровадили новий вид державної підтримки для сімей, які виховують дітей з інвалідністю підгрупи А. Йдеться про безкоштовне надання портативних зарядних станцій для забезпечення безперебійного живлення життєво необхідних пристроїв.

Тільки актуальне та офіційно перевірене: читайте SUD.UA у Telegram

Отримати зарядну станцію може один із батьків, опікун або законний представник дитини з інвалідністю підгрупи А віком до 18 років, нагадує Головне управління Пенсійного фонду України у Вінницькій області.

Механізм надання допомоги визначено постановою Кабінету Міністрів України від 28 січня 2026 року № 107 «Про внесення змін до Порядку використання коштів державного фонду декарбонізації та енергоефективної трансформації».

Закупівлю портативних зарядних станцій здійснює Фонд декарбонізації України. Видачу обладнання організують через відділення АТ «Укрпошта».

Для отримання зарядної станції необхідно звернутися до сервісного центру Пенсійного фонду України та подати заяву від імені одного з батьків, опікуна або законного представника. У заяві слід зазначити персональні дані дорослого та дитини, а також відомості з медичного висновку, що підтверджує встановлення інвалідності підгрупи А.

Прийом заяв триватиме до 1 квітня 2026 року.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

діти Пенсійний фонд ПФУ інвалідність

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Рада розгляне зміни щодо правничої допомоги потерпілим від злочинів з мотивів ненависті

В Україні пропонують посилити правовий захист жертв злочинів на ґрунті ненависті, надавши їм право на безоплатну вторинну правничу допомогу незалежно від соціального статусу.

Де проходить межа між мобілізацією і правами людини та чому війна не скасовує Конституцію

Навіть за умов збройного конфлікту держава не отримує карт-бланш на свавілля — про це прямо говорять Конституція України та Європейська конвенція з прав людини.

Реквізити рахунків у судових наказах стануть обов’язковими — законопроєкт

Законопроєкт дозволить боржникам перераховувати кошти одразу після отримання судового наказу, без очікування виконавчого провадження.

Аліменти і межі проваджень: суд у Миколаївській області не врахував переказ боржника у новому рішенні

Суд підкреслив, що платіж не може бути зарахований поза межами чинних на момент його здійснення проваджень.

Аліменти стануть власністю дитини — що змінює новий Цивільний кодекс і які новації чекають неплатників

Проєкт Цивільного кодексу України об’єднує сімейне право з цивільним і запроваджує нові системні правила стягнення аліментів.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]