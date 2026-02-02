Діти з інвалідністю підгрупи А можуть безкоштовно отримати портативні зарядні станції — що слід знати

Хто має право на допомогу, куди звертатися та до якого терміну приймають заяви.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

В Україні запровадили новий вид державної підтримки для сімей, які виховують дітей з інвалідністю підгрупи А. Йдеться про безкоштовне надання портативних зарядних станцій для забезпечення безперебійного живлення життєво необхідних пристроїв.

Отримати зарядну станцію може один із батьків, опікун або законний представник дитини з інвалідністю підгрупи А віком до 18 років, нагадує Головне управління Пенсійного фонду України у Вінницькій області.

Механізм надання допомоги визначено постановою Кабінету Міністрів України від 28 січня 2026 року № 107 «Про внесення змін до Порядку використання коштів державного фонду декарбонізації та енергоефективної трансформації».

Закупівлю портативних зарядних станцій здійснює Фонд декарбонізації України. Видачу обладнання організують через відділення АТ «Укрпошта».

Для отримання зарядної станції необхідно звернутися до сервісного центру Пенсійного фонду України та подати заяву від імені одного з батьків, опікуна або законного представника. У заяві слід зазначити персональні дані дорослого та дитини, а також відомості з медичного висновку, що підтверджує встановлення інвалідності підгрупи А.

Прийом заяв триватиме до 1 квітня 2026 року.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.