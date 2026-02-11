Голова суду Ігор Дашутін повідомив про зростання навантаження в КАС ВС: понад 57 тисяч нових справ

Середнє навантаження на одного суддю КАС ВС – 1 462 справи та матеріали проти 1 271 у 2024 році.

Упродовж 2022–2025 років до Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду надійшло 192 596 справ і матеріалів. З урахуванням залишків і нових надходжень суд розглянув 196 965 матеріалів. Водночас фіксується стійка тенденція до зростання кількості нових справ. Про це повідомив голова КАС ВС Ігор Дашутін під час зборів суддів, присвячених підбиттю підсумків роботи за 2025 рік.

Так, лише у 2025 році до суду надійшло 57 013 нових справ і матеріалів — це рекордний показник. При цьому, з урахуванням залишків і нових надходжень у звітному періоді, розглянуто 56 570 справ і матеріалів.

Касаційні скарги та навантаження

За словами очільника суду, у 2025 році до КАС ВС як суду касаційної інстанції надійшло 56 112 касаційних скарг — на 9 % більше, ніж у 2024 році.

Спікер поінформував, що станом на 1 січня 2026 року залишок нерозглянутих справ і матеріалів становить 7892 одиниці, або 12 % від загальної кількості, що перебували на розгляді. Середнє навантаження на одного суддю КАС ВС – 1 462 справи та матеріали проти 1 271 у 2024 році.

Говорячи про забезпечення єдності судової практики, Ігор Дашутін зазначив, що у 2025 році колегії суддів та судові палати КАС ВС сформували понад 400 нових висновків щодо застосування норм матеріального та процесуального права, значна кількість з яких стосується умов воєнного стану. Як зауважив спікер, левова частка висновків формується саме в судових палатах. Крім того, у 2025 році на розгляд до Великої Палати ВС надійшло 529 справ і матеріалів адміністративного судочинства, що становить 61 % від загальної кількості.

Також очільник КАС ВС наголосив на необхідності вдосконалення інституту зразкової справи. Він зазначив, що КАС ВС має виступати не першою, а кінцевою інстанцією у розгляді зразкової судової справи.

Щодо законодавчих напрацювань для забезпечення єдності судової практики, то за словами Ігоря Дашутіна, у 2025 році ВС опрацював понад 50 законопроєктів з питань регулювання відносин у публічно-правовій сфері, 20 з яких стосувалися судочинства. Представники КАС ВС долучилися до робочих груп ВРУ з розробки низки законопроєктів. Окрім цього, КАС ВС підготував 9 попередніх висновків щодо конституційності окремих норм, за результатами розгляду яких Пленум ВС спрямував 3 конституційні подання до Конституційного Суду України. Таким чином, КАС ВС є активним учасником розроблення та обговорення законодавчих ініціатив, спрямованих на вдосконалення КАС України, інших актів щодо питань діяльності судових органів і здійснення правосуддя.

Податкові спори: понад 24 тисячі рішень

Секретар судової палати з розгляду справ щодо податків Раїса Ханова повідомила, що у 2025 році на розгляд палати надійшло 24 578 справ і матеріалів. Судді ухвалили понад 24 тисячі рішень, завершивши розгляд справ із урахуванням залишків.

Станом на 1 січня 2026 року нерозглянутими залишилося 2165 справ і матеріалів від загальної кількості справ і матеріалів, що перебували на розгляді.

Доповідачка зазначила, що у 2025 році з метою забезпечення єдності судової практики було розглянуто 2 справи усім складом судової палати. Це справи щодо застосування мораторію на штрафи в період пандемії та форс-мажорних обставин, зокрема воєнного стану.

Також, зазначила секретар палати, у 2025 році до реєстру усталених правових позицій колегій суддів КАС ВС внесено 80 правових позицій суддів судової палати. Робота судової палати у 2025 році була спрямована на підтримання балансу між державою і бізнесом, на захист прав платників, формування стандартів податкової справедливості та поступову гармонізацію з європейським правом. Найбільш резонансні справи стосувалися міжнародного оподаткування, валютного контролю, податкових пільг і штрафів у контексті воєнного стану.

Крім цього, судді судової палати та працівники управління забезпечення роботи судової палати у 2025 році з метою підвищення якості судочинства підготували збірники правових позицій і тез доповідей, науково-аналітичні довідки та науково-аналітичні висновки, інформаційні бюлетені та огляди в електронному вигляді (періодичні й тематичні) тощо. Продовжилася й робота з підготовки «Збірника постатейних матеріалів до КАСУ: 2022–2025», а також здійснюється підготовка видання «Покажчик нормативно-правових актів щодо правового регулювання публічних фінансів».

Соціальні права

Секретар судової палати з розгляду справ щодо захисту соціальних прав Андрій Рибачук наголосив, що соціальні права – це не абстрактні норми, а реальні людські історії: пенсійне забезпечення, житлові питання, соціальні виплати та пільги. У цьому контексті 2025 рік став для судової палати не просто черговим звітним періодом, а роком значного навантаження, високої відповідальності та випробування на стійкість.

Спікер поінформував, що у 2025 році в провадженні суддів палати перебувало 17 048 заяв і справ (проти 11 962 заяв і справ у 2024 році). Упродовж звітного періоду на розгляд палати надійшло 15 498 заяв і скарг, що на 56 % перевищує показник попереднього року. Відповідно, зросло й середнє навантаження на одного суддю. Незважаючи на це, у 2025 році судді палати розглянули 15 638 заяв і справ, що на 51 % більше, ніж у 2024 році.

За словами доповідача, понад 90 % справ, які знаходяться на розгляді судової палати – спори у сфері праці, зайнятості, соціального захисту та житлової політики.

Андрій Рибачук акцентував, що на кінець звітного періоду залишок не розглянутих суддями судової палати справ і матеріалів становив 1360 одиниць, що на 12 % менше, ніж у 2024 році. На його переконання, висока інтенсивність розгляду справ у поєднанні зі скороченням залишків підтверджує ефективну організацію роботи та належне управління судовим навантаженням.

Звернув увагу секретар палати і на розгляд зразкових справ та справ у складі судової палати. Він поінформував, що упродовж звітного періоду на розгляді суддів палати перебувало 11 подань у зразкових справах. На розгляд судової палати передано 9 справ, з яких на кінець року 5 розглянуто.

Андрій Рибачук також зазначив, що протягом 2025 року судова палата напрацювала цілісні й узгоджені підходи та сформувала комплекс усталених правових висновків у значній категорії справ. Відповідні правові висновки набули широкого й системного застосування в практиці судів першої та апеляційної інстанцій, ставши фактичними орієнтирами для розв’язання найбільш масових соціальних і пенсійних спорів.

Політичні права та публічна служба

Секретар палати з розгляду справ щодо виборчого процесу та захисту політичних прав Жанна Мельник-Томенко повідомила, що у 2025 році надійшло понад 16 тисяч справ і матеріалів — на 1 % більше, ніж торік.

Як і в попередні періоди, основна частина надходжень – справи у спорах, що виникають з відносин публічної служби (понад 75 %). Простежується збільшення показника надходжень касаційних скарг у справах щодо забезпечення громадського порядку й безпеки, національної безпеки та оборони України. Так, до судової палати надійшло 1738 касаційних скарг зазначеної категорії, що становить 10 % від загальної кількості касаційних скарг, що надійшли у 2025 році. Залишається високим показник надходжень касаційних скарг у справах щодо захисту політичних і громадянських прав (747 справ, або 4,5 % від загальної кількості касаційних скарг, що надійшли у 2025 році).

Спікерка окреслила проблемні питання, спричинені воєнним часом, і зазначила, що зниження кількості касаційних проваджень не очікується. Попри дію особливого правового режиму держава реалізує стратегію реформування держуправління, у зв’язку з чим публічна служба масово переходить у площину судового контролю. Завдяки касаційним фільтрам забезпечується доступ до перегляду справ задля формування нових прецедентів, єдності судової практики та належного захисту прав учасників спірних правовідносин.

Доповідачка відзначила, що у звітному періоді середній показник загальної кількості справ і матеріалів на одного суддю палати збільшився на 26 %.

У 2025 році судді судової палати розглянули понад 15 тис. касаційних скарг.

Станом на кінець звітного періоду залишилося нерозглянутими 4367 справ і матеріалів, що становить 21 % від загальної кількості справ, що перебували на розгляді.

Упродовж звітного року на розгляді суддів судової палати перебувало 6 подань про розгляд типових справ як зразкових. Жанна Мельник-Томенко також зазначила, що у звітному році була мала кількість палатних справ, що свідчить про забезпечення єдності судової практики усередині палати.

В умовах значного навантаження, акцентувала спікерка, пріоритетом залишається якість правосуддя та єдність судової практики. Для цього було запроваджено наповнення бази правових висновків суддів палати в інформаційному ресурсі «Подія», що вже довів свою ефективність на практиці. У 2026 році планується модернізувати систему за допомогою штучного інтелекту. Це дозволить автоматично диференціювати подібні справи, запобігати «прецедентному хаосу» й суттєво пришвидшити підготовку проєктів рішень.

Цифровізація та кіберзахист

Заступник керівника Апарату Верховного Суду – керівник секретаріату КАС ВС Наталія Богданюк зазначила, що 2025 рік став для працівників Апарату періодом інтенсивного процесуального навантаження, активної цифровізації та протистояння воєнним і кіберзагрозам. Проте, незважаючи на складні умови, вдалося забезпечили стабільність, безперервність і високу якість організаційного супроводу правосуддя.

Доповідачка прозвітувала про діяльність секретаріату КАС і структурних підрозділів Апарату ВС, які здійснюють організаційне забезпечення діяльності КАС ВС у 2025 році. Зокрема, вона поінформувала, що у звітному періоді зареєстровано понад 155 тис. документів, а це більш ніж на 9 тис. перевищує показники 2024 року.

Водночас продовжує стрімко зростати електронний документообіг. Через підсистему «Електронний суд» отримано понад 74 тис. документів і надіслано понад 1,6 мільйона електронних процесуальних документів. Таке активне використання електронних сервісів дозволило суттєво скоротити витрати на поштові послуги. Спікерка відзначила, що, незважаючи на зростання обсягів, усі етапи роботи з документами здійснювалися своєчасно, в день їх надходження.

Минулого року важливим напрямом залишалася робота зі зверненнями громадян та запитами. Як і в попередні звітні періоди, у 2025 році в секретаріаті КАС ВС було забезпечено додержання конституційних прав осіб на звернення та отримання інформації. Усі звернення розглядалися у строки, визначені законодавством.

Наталія Богданюк також зазначила, що у 2025 році значна увага приділялася стабільності цифрових процесів і їх безпеці. В суді створені технічні можливості для функціонування автоматизованих систем документообігу суду та відеоконференцзв'язку. Окремо доповідачка відзначила злагоджені дії працівників під час потужної кібератаки у червні 2025 року.

