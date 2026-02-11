Председатель суда Игорь Дашутин сообщил о росте нагрузки в КАС ВС: более 57 тысяч новых дел

Средняя нагрузка на одного судью КАС ВС – 1 462 дела и материала против 1 271 в 2024 году.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В течение 2022–2025 годов в Кассационный административный суд в составе Верховного Суда поступило 192 596 дел и материалов. С учетом остатков и новых поступлений суд рассмотрел 196 965 материалов. Одновременно фиксируется устойчивая тенденция к росту количества новых дел. Об этом сообщил председатель КАС ВС Игорь Дашутин во время собрания судей, посвященного подведению итогов работы за 2025 год.

Так, только в 2025 году в суд поступило 57 013 новых дел и материалов — это рекордный показатель. При этом с учетом остатков и новых поступлений в отчетном периоде рассмотрено 56 570 дел и материалов.

Кассационные жалобы и нагрузка

По словам главы суда, в 2025 году в КАС ВС как суд кассационной инстанции поступило 56 112 кассационных жалоб — на 9 % больше, чем в 2024 году.

Спикер проинформировал, что по состоянию на 1 января 2026 года остаток нерассмотренных дел и материалов составляет 7 892 единицы, или 12 % от общего количества, находившихся на рассмотрении. Средняя нагрузка на одного судью КАС ВС – 1 462 дела и материала против 1 271 в 2024 году.

Говоря об обеспечении единства судебной практики, Игорь Дашутин отметил, что в 2025 году коллегии судей и судебные палаты КАС ВС сформировали более 400 новых выводов по применению норм материального и процессуального права, значительная часть которых касается условий военного положения. Как подчеркнул спикер, львиная доля выводов формируется именно в судебных палатах. Кроме того, в 2025 году на рассмотрение в Большую Палату ВС поступило 529 дел и материалов административного судопроизводства, что составляет 61 % от общего количества.

Также глава КАС ВС подчеркнул необходимость совершенствования института образцового дела. Он отметил, что КАС ВС должен выступать не первой, а конечной инстанцией при рассмотрении образцового судебного дела.

Что касается законодательных наработок для обеспечения единства судебной практики, то, по словам Игоря Дашутина, в 2025 году ВС проработал более 50 законопроектов по вопросам регулирования отношений в публично-правовой сфере, 20 из которых касались судопроизводства. Представители КАС ВС присоединились к рабочим группам ВРУ по разработке ряда законопроектов. Кроме того, КАС ВС подготовил 9 предварительных выводов о конституционности отдельных норм, по результатам рассмотрения которых Пленум ВС направил 3 конституционных представления в Конституционный Суд Украины. Таким образом, КАС ВС является активным участником разработки и обсуждения законодательных инициатив, направленных на совершенствование КАС Украины и других актов в сфере деятельности судебных органов и осуществления правосудия.

Налоговые споры: более 24 тысяч решений

Секретарь судебной палаты по рассмотрению дел о налогах Раиса Ханова сообщила, что в 2025 году на рассмотрение палаты поступило 24 578 дел и материалов. Судьи приняли более 24 тысяч решений, завершив рассмотрение дел с учетом остатков.

По состоянию на 1 января 2026 года нерассмотренными осталось 2 165 дел и материалов от общего количества, находившихся на рассмотрении.

Докладчица отметила, что в 2025 году с целью обеспечения единства судебной практики было рассмотрено 2 дела всем составом судебной палаты. Это дела о применении моратория на штрафы в период пандемии и форс-мажорных обстоятельств, в частности военного положения.

Также, отметила секретарь палаты, в 2025 году в реестр устоявшихся правовых позиций коллегий судей КАС ВС внесено 80 правовых позиций судей судебной палаты. Работа судебной палаты в 2025 году была направлена на поддержание баланса между государством и бизнесом, защиту прав налогоплательщиков, формирование стандартов налоговой справедливости и постепенную гармонизацию с европейским правом. Наиболее резонансные дела касались международного налогообложения, валютного контроля, налоговых льгот и штрафов в контексте военного положения.

Кроме этого, судьи судебной палаты и сотрудники управления обеспечения работы судебной палаты в 2025 году с целью повышения качества судопроизводства подготовили сборники правовых позиций и тезисов докладов, научно-аналитические справки и заключения, информационные бюллетени и обзоры в электронном виде (периодические и тематические) и т.д. Продолжилась работа по подготовке «Сборника постатейных материалов к КАСУ: 2022–2025», а также осуществляется подготовка издания «Указатель нормативно-правовых актов по правовому регулированию публичных финансов».

Социальные права

Секретарь судебной палаты по рассмотрению дел о защите социальных прав Андрей Рыбачук подчеркнул, что социальные права – это не абстрактные нормы, а реальные человеческие истории: пенсионное обеспечение, жилищные вопросы, социальные выплаты и льготы. В этом контексте 2025 год стал для судебной палаты не просто очередным отчетным периодом, а годом значительной нагрузки, высокой ответственности и испытания на устойчивость.

Спикер сообщил, что в 2025 году в производстве судей палаты находилось 17 048 заявлений и дел (против 11 962 заявлений и дел в 2024 году). В течение отчетного периода на рассмотрение палаты поступило 15 498 заявлений и жалоб, что на 56 % превышает показатель предыдущего года. Соответственно, выросла и средняя нагрузка на одного судью. Несмотря на это, в 2025 году судьи палаты рассмотрели 15 638 заявлений и дел, что на 51 % больше, чем в 2024 году.

По словам докладчика, более 90 % дел, находящихся на рассмотрении судебной палаты, – это споры в сфере труда, занятости, социальной защиты и жилищной политики.

Андрей Рыбачук акцентировал, что на конец отчетного периода остаток нерассмотренных судьями судебной палаты дел и материалов составлял 1 360 единиц, что на 12 % меньше, чем в 2024 году. По его убеждению, высокая интенсивность рассмотрения дел в сочетании с сокращением остатков подтверждает эффективную организацию работы и надлежащее управление судебной нагрузкой.

Секретарь палаты также обратил внимание на рассмотрение образцовых дел и дел в составе судебной палаты. Он сообщил, что в течение отчетного периода на рассмотрении судей палаты находилось 11 представлений по образцовым делам. На рассмотрение судебной палаты передано 9 дел, из которых к концу года 5 рассмотрены.

Андрей Рыбачук также отметил, что в течение 2025 года судебная палата выработала целостные и согласованные подходы и сформировала комплекс устоявшихся правовых выводов по значительной категории дел. Соответствующие правовые выводы получили широкое и системное применение в практике судов первой и апелляционной инстанций, став фактическими ориентирами для разрешения наиболее массовых социальных и пенсионных споров.

Политические права и публичная служба

Секретарь палаты по рассмотрению дел, связанных с избирательным процессом и защитой политических прав, Жанна Мельник-Томенко сообщила, что в 2025 году поступило более 16 тысяч дел и материалов — на 1 % больше, чем в прошлом году.

Как и в предыдущие периоды, основная часть поступлений — дела по спорам, возникающим из отношений публичной службы (более 75 %). Прослеживается увеличение количества кассационных жалоб по делам, связанным с обеспечением общественного порядка и безопасности, национальной безопасности и обороны Украины. Так, в судебную палату поступило 1 738 кассационных жалоб указанной категории, что составляет 10 % от общего количества кассационных жалоб, поступивших в 2025 году. Остается высоким показатель поступления кассационных жалоб по делам о защите политических и гражданских прав (747 дел, или 4,5 % от общего количества кассационных жалоб, поступивших в 2025 году).

Спикер обозначила проблемные вопросы, вызванные военным временем, и отметила, что снижения количества кассационных производств не ожидается. Несмотря на действие особого правового режима, государство реализует стратегию реформирования государственного управления, в связи с чем публичная служба массово переходит в плоскость судебного контроля. Благодаря кассационным фильтрам обеспечивается доступ к пересмотру дел для формирования новых прецедентов, единства судебной практики и надлежащей защиты прав участников спорных правоотношений.

Докладчица отметила, что в отчетном периоде средний показатель общего количества дел и материалов на одного судью палаты увеличился на 26 %.

В 2025 году судьи судебной палаты рассмотрели более 15 тыс. кассационных жалоб.

По состоянию на конец отчетного периода нерассмотренными осталось 4 367 дел и материалов, что составляет 21 % от общего количества дел, находившихся на рассмотрении.

В течение отчетного года на рассмотрении судей судебной палаты находилось 6 представлений о рассмотрении типовых дел как образцовых. Жанна Мельник-Томенко также отметила, что в отчетном году было небольшое количество палатных дел, что свидетельствует об обеспечении единства судебной практики внутри палаты.

В условиях значительной нагрузки, подчеркнула спикер, приоритетом остаются качество правосудия и единство судебной практики. Для этого было внедрено наполнение базы правовых выводов судей палаты в информационном ресурсе «Событие», который уже доказал свою эффективность на практике. В 2026 году планируется модернизировать систему с помощью искусственного интеллекта. Это позволит автоматически дифференцировать схожие дела, предотвращать «прецедентный хаос» и существенно ускорить подготовку проектов решений.

Цифровизация и киберзащита

Заместитель руководителя Аппарата Верховного Суда – руководитель секретариата КАС ВС Наталия Богданюк отметила, что 2025 год стал для сотрудников Аппарата периодом интенсивной процессуальной нагрузки, активной цифровизации и противостояния военным и киберугрозам. Тем не менее, несмотря на сложные условия, удалось обеспечить стабильность, непрерывность и высокое качество организационного сопровождения правосудия.

Докладчица отчиталась о деятельности секретариата КАС и структурных подразделений Аппарата ВС, осуществляющих организационное обеспечение деятельности КАС ВС в 2025 году. В частности, она сообщила, что в отчетном периоде зарегистрировано более 155 тыс. документов, что более чем на 9 тыс. превышает показатели 2024 года.

В то же время продолжает стремительно расти электронный документооборот. Через подсистему «Электронный суд» получено более 74 тыс. документов и направлено более 1,6 миллиона электронных процессуальных документов. Такое активное использование электронных сервисов позволило существенно сократить расходы на почтовые услуги. Спикер отметила, что, несмотря на рост объемов, все этапы работы с документами осуществлялись своевременно, в день их поступления.

В прошлом году важным направлением оставалась работа с обращениями граждан и запросами. Как и в предыдущие отчетные периоды, в 2025 году в секретариате КАС ВС было обеспечено соблюдение конституционных прав лиц на обращение и получение информации. Все обращения рассматривались в сроки, установленные законодательством.

Наталия Богданюк также отметила, что в 2025 году значительное внимание уделялось стабильности цифровых процессов и их безопасности. В суде созданы технические возможности для функционирования автоматизированных систем документооборота суда и видеоконференцсвязи. Отдельно докладчица отметила слаженные действия сотрудников во время мощной кибератаки в июне 2025 года.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.