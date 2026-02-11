Суддю Шевченківського райсуду Дніпра Ігоря Кондрашова відсторонили від здійснення правосуддя

Відсторонення триватиме до моменту ухвалення Вищою радою правосуддя рішення про звільнення судді з посади або скасування рішення Дисциплінарної палати.

Суддю Шевченківського районного суду міста Дніпра Ігоря Кондрашова тимчасово відсторонено від здійснення правосуддя. Відповідне рішення ухвалила Друга Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя 11 лютого.

Палата ухвалила рішення про притягнення судді до дисциплінарної відповідальності та застосування до нього стягнення у вигляді подання про звільнення з посади.

