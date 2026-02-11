Судью Шевченковского райсуда Днепра Игоря Кондрашова отстранили от осуществления правосудия
16:21, 11 февраля 2026
Судью Шевченковского районного суда города Днепра Игоря Кондрашова временно отстранено от осуществления правосудия. Соответствующее решение приняла Вторая Дисциплинарная палата Высшего совета правосудия 11 февраля.
Палата приняла решение о привлечении судьи к дисциплинарной ответственности и применении к нему взыскания в виде представления об увольнении с должности.
Отстранение будет действовать до момента принятия Высшим советом правосудия решения об увольнении судьи с должности или отмены решения Дисциплинарной палаты.
