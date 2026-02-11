Судью Шевченковского райсуда Днепра Игоря Кондрашова отстранили от осуществления правосудия

Отстранение будет действовать до момента принятия Высшим советом правосудия решения об увольнении судьи с должности или отмены решения Дисциплинарной палаты.

Судью Шевченковского районного суда города Днепра Игоря Кондрашова временно отстранено от осуществления правосудия. Соответствующее решение приняла Вторая Дисциплинарная палата Высшего совета правосудия 11 февраля.

Палата приняла решение о привлечении судьи к дисциплинарной ответственности и применении к нему взыскания в виде представления об увольнении с должности.



