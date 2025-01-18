У центрі Ужгорода сталася пожежа в ресторані, дим накрив всю вулицю – відео

Пожежа сталася в ресторані японської кухні на площі 50 кв. м.

18 січня в Ужгороді на вулиці Августина Волошина сталася пожежа в одному із закладів харчування. За інформацією ДСНС Закарпаття, повідомлення про займання надійшло до Служби порятунку о 12:29. Пожежу вдалося локалізувати за 19 хвилин, о 12:48, і наразі відомо, що постраждалих немає.

Для гасіння залучили дві одиниці техніки та штабний автомобіль. Орієнтовна площа загоряння становить 50 кв. м. Ліквідація пожежі триває.

За попередніми даними журналіста Віталія Глаголи, пожежа сталася в ресторані японської кухні «Ramen Yli». Причина загоряння ще не встановлена, але, ймовірно, займання спричинила електропроводка.

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