В центре Ужгорода произошел пожар в ресторане, дым накрыл всю улицу – видео

Пожар произошел в ресторане японской кухни на площади 50 кв. м.

18 января в Ужгороде на улице Августина Волошина произошел пожар в одном из заведений питания. По информации ГСЧС Закарпатья, сообщение о возгорании поступило в Службу спасения в 12:29. Пожар удалось локализовать за 19 минут, в 12:48, и сейчас известно, что пострадавших нет.

Для тушения привлекли две единицы техники и штабной автомобиль. Ориентировочная площадь возгорания составляет 50 кв. м. Ликвидация пожара продолжается.

По предварительным данным журналиста Виталия Глаголы, пожар произошел в ресторане японской кухни «Ramen Yli». Причина возгорания еще не установлена, но, вероятно, возгорание вызвала электропроводка.

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