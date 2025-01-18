Действующего нардепа подозревают в незаконной переправке через границу под видом «водителей» знакомых

Народный депутат подозревается в организации незаконной переправки пяти человек через границу, трое из которых не вернулись.

Фото: ГБР

Офис Генерального прокурора по материалам Государственного бюро расследований сообщил о подозрении действующему народному депутату Украины, который организовал незаконную переправку своих знакомых через государственную границу. Как сообщают СМИ, речь идет о Константине Бондареве.

Согласно расследованию, с июля 2022 года депутат направлял в Государственную пограничную службу письма от своего имени, в которых просил разрешить выезд мужчин под видом водителей, якобы предназначенных для сопровождения его за границу. По документам было зафиксировано 23 случая, когда 18 мужчин призывного возраста выезжали за границу без депутата, который либо уже находился за границей, либо не выезжал из Украины.

В нескольких случаях депутат организовывал выезд до 5 водителей, трое из которых не вернулись в Украину. Народному депутату предъявлено подозрение в организации незаконной переправки лиц через границу и служебном подлоге (ст. 332 ч. 2, ст. 366 ч. 1 УК Украины).

Санкция статей предусматривает наказание до 7 лет лишения свободы. Кроме того, депутат получил ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей, которое будет подано к следственному судье для рассмотрения. Проводятся обыски у депутата и лиц, участвовавших в незаконных поездках.

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