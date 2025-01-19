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В Одесской области начнется строительство нового противорадиационного укрытия на более 53 млн

07:18, 19 января 2025
Новое противорадиационное укрытие будет построено в Одесской области до 2025 года.
В Одесской области начнется строительство нового противорадиационного укрытия на более 53 млн
Фото: rbc.ua
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В Одесской области начнется строительство нового противорадиационного укрытия, стоимость которого составляет более 53 миллионов гривен. Проект финансируется из местного бюджета и предусматривает создание многофункционального объекта гражданской защиты.

Новый объект планируют построить в селе Ильинка Усатовского сельского совета Одесского района. Противорадиационное укрытие разместится на улице Межлиманская, 6-Б. Общая стоимость строительства составляет 53 251 906,60 гривен, а тендер на выполнение работ завершится 29 января 2025 года.

Согласно проекту, строительство предусматривает комплексный капитальный ремонт, среди основных работ - демонтаж старых перегородок, возведение новых стен, установку металлических и деревянных дверей с противопожарными свойствами, а также покраску стен и потолков.

Для обеспечения автономной работы укрытия предусмотрена установка дизель-генератора, системы вентиляции и освещения. Кроме этого, на территории будет обустроена столовая для обеспечения длительного пребывания людей в случае чрезвычайных ситуаций. Завершить все работы планируется до 1 сентября 2025 года.

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Одесса укрытие

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