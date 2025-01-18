В Черниговской области предприниматель подозревается в присвоении 1,8 млн грн на капремонте дороги

Мужчина намеренно внес ложные данные в акты приемки работ и справок по их объемам и расходам.

В Черниговской области подозревают местного предпринимателя в присвоении 1,8 млн грн на капремонте дороги. Об этом сообщает областная прокуратура.

Следствие установило, что предприниматель заключил с Ивановским сельским советом договор на капитальный ремонт дороги в одном из сел общины. При выполнении работ он умышленно внес ложные данные в акты приемки работ и справки по их объемам и затратам.

На основании этих документов на счет подозреваемого сельский совет перечислил 2,8 млн грн, из которых более 1,8 млн грн выплачено за работы и материалы, не соответствующие стандартам и нуждающиеся в доработке. Присвоив средства, мужчина нанес обществу ущерб на указанную сумму.