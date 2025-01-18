Практика судів
  1. В Україні

На Чернігівщині підприємець підозрюється у привласненні 1,8 млн грн на капремонті дороги

23:58, 18 січня 2025
Чоловік умисно вніс неправдиві дані до актів приймання робіт і довідок щодо їх обсягів та витрат.
На Чернігівщині підприємець підозрюється у привласненні 1,8 млн грн на капремонті дороги
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На Чернігівщині підозрюють місцевого підприємця у привласненні 1,8 млн грн на капремонті дороги. Про це повідомляє обласна прокуратура. 

Слідство встановило, що підприємець уклав з Іванівською сільською радою договір на капітальний ремонт дороги в одному із сіл громади. Під час виконання робіт він умисно вніс неправдиві дані до актів приймання робіт і довідок щодо їх обсягів та витрат.

На підставі цих документів на рахунок підозрюваного сільська рада перерахувала 2,8 млн грн, з яких понад 1,8 млн грн виплачено за роботи й матеріали, що не відповідали стандартам і потребували доопрацювання. Привласнивши кошти, чоловік завдав громаді збитків на вказану суму.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

дороги

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Об’єднана палата КЦС висловилася, чи є порушенням відсутність у рішенні суду вказівки на дату складання його повного тексту та несвоєчасне надіслання рішення до Реєстру

Особу, яка ініціювала розгляд справи або судового провадження і, яка скористалася своїм правом доступу до правосуддя, подала позовну заяву, на підставі якої відкрито провадження, не можна вважати особою, не повідомленою про розгляд справи, - Об’єднана палата КЦС ВС.

Кінець суддівської незалежності – коментар судді Анатолія Івченка

Анатолій Івченко: Дії слідчих ДБР стосуються рішення 2012 року, яке було залишено без змін постановою Київського апеляційного господарського суду від 3.12.2012 та постановою Вищого господарського суду України від 21.01.2013 - тобто, 11 досвідчених суддів підтвердили законність ухваленого мною рішення, а підозру у вчиненні державної зради одержав тільки я.

Народні депутати пропонують перезавантажити АРМА та його керівництво за участі міжнародних експертів

Також пропонується провести перевірку працівників АРМА на доброчесність.

Верховна Рада розгляне зміни до закону про рекламу щодо поширення матеріалів, які сприяють обізнаності чи інтересу до посадовців – членів політичних партій

Законопроектом пропонується встановити, що висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування на замовлення не повинно містити інформації, що сприяє формуванню і підтриманню обізнаності, інтересу до певної партії, посадової особи як члена чи лідера партії, їхніх програм

В Україні створять Нацкомісію з питань психічного здоров’я – парламент прийняв закон

Комісія буде здійснювати сертифікацію фахівців у сфері психічного здоровʼя.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Інна Калугіна
    Інна Калугіна
    суддя Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду
  • Микола Місечко
    Микола Місечко
    суддя Оболонського районного суду міста Києва