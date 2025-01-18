На Чернігівщині підприємець підозрюється у привласненні 1,8 млн грн на капремонті дороги

Чоловік умисно вніс неправдиві дані до актів приймання робіт і довідок щодо їх обсягів та витрат.

На Чернігівщині підозрюють місцевого підприємця у привласненні 1,8 млн грн на капремонті дороги. Про це повідомляє обласна прокуратура.

Слідство встановило, що підприємець уклав з Іванівською сільською радою договір на капітальний ремонт дороги в одному із сіл громади. Під час виконання робіт він умисно вніс неправдиві дані до актів приймання робіт і довідок щодо їх обсягів та витрат.

На підставі цих документів на рахунок підозрюваного сільська рада перерахувала 2,8 млн грн, з яких понад 1,8 млн грн виплачено за роботи й матеріали, що не відповідали стандартам і потребували доопрацювання. Привласнивши кошти, чоловік завдав громаді збитків на вказану суму.

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