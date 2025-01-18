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США розпочали розміщення нових ядерних авіабомб у Європі

17:40, 18 січня 2025
США посилюють ядерну присутність у Європі з новими авіабомбами B61-12.
США розпочали розміщення нових ядерних авіабомб у Європі
Фото: clocksstrike13
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США розпочали розміщення модифікованих ядерних авіабомб B61-12 у Європі. Про це повідомила глава Національного агентства з ядерної безпеки (NNSA) Джилл Грубі на конференції в Інституті Гадсона, пише «Інтерфакс-Україна».

Нова версія авіабомб B61-12, що замінили попередні моделі B61-3, B61-4, B61-7 і B61-10, має знижену потужність (0,3-50 кілотонн), але значно більшу точність завдяки новому хвостовому оперенню, що дозволяє бомбі автономно планувати до цілі на великій висоті. Це також дає можливість скидати бомбу з літака без парашута.

В грудні 2024 року Міністерство оборони США отримало фінальну партію цих авіабомб, які вироблялись в Центрі національної безпеки Y-12 в Ок-Рідж, штат Теннессі.

Станом на 2023 рік, близько 100 старих варіантів B61 зберігаються на авіабазах НАТО в Європі, зокрема в Німеччині, Бельгії, Нідерландах, Італії та Туреччині. Нові моделі B61-12 можуть бути використані винищувачами F-35A, F-15E, F-16 та Tornado.

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США зброя Європа ядерна зброя

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