США розпочали розміщення нових ядерних авіабомб у Європі

США посилюють ядерну присутність у Європі з новими авіабомбами B61-12.

Фото: clocksstrike13

США розпочали розміщення модифікованих ядерних авіабомб B61-12 у Європі. Про це повідомила глава Національного агентства з ядерної безпеки (NNSA) Джилл Грубі на конференції в Інституті Гадсона, пише «Інтерфакс-Україна».

Нова версія авіабомб B61-12, що замінили попередні моделі B61-3, B61-4, B61-7 і B61-10, має знижену потужність (0,3-50 кілотонн), але значно більшу точність завдяки новому хвостовому оперенню, що дозволяє бомбі автономно планувати до цілі на великій висоті. Це також дає можливість скидати бомбу з літака без парашута.

В грудні 2024 року Міністерство оборони США отримало фінальну партію цих авіабомб, які вироблялись в Центрі національної безпеки Y-12 в Ок-Рідж, штат Теннессі.

Станом на 2023 рік, близько 100 старих варіантів B61 зберігаються на авіабазах НАТО в Європі, зокрема в Німеччині, Бельгії, Нідерландах, Італії та Туреччині. Нові моделі B61-12 можуть бути використані винищувачами F-35A, F-15E, F-16 та Tornado.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.