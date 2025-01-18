Назвався «племінником Кадирова» — заочно судитимуть окупанта, який в Ізюмі застрелив судмедексперта

Окупант вбив літнього судмедексперта у 2022 році в Ізюмі.

Офіс Генпрокурора повідомляє, що до суду скеровано обвинувальний акт стосовно російського окупанта, який вбив в Ізюмі судмедексперта.

Обвинувачений – уродженець Республіки Дагестан, командир бойової машини реактивного дивізіону військової частини 61899, а саме 27-ї окремої гвардійської мотострілецької бригади 1-ї танкової армії західного військового округу.

Слідство з'ясувало, що 7 травня 2022 року російський загарбник зайшов до патологоанатомічного відділення Центральної міської лікарні Піщанської Богоматері в Ізюмі.

У відділенні працювали співробітники, зокрема 70-річний судово-медичний експерт, який через хворобу втратив ногу і пересувався за допомогою протеза. Окупант, назвавшись «племінником Кадирова», розпочав розмову зі співробітниками, під час якої судмедексперт висловив свою позицію, назвавши перебування російських військових в Ізюмі незаконним, і сказав: «Хто вас сюди кликав? Вас тут ніхто не чекав».

Окупант почав поводити себе агресивно. Він декілька разів ударив експерта по обличчю, зробив чотири постріли з автомата Калашникова у стелю.

Злякавшись, лаборантка вибігла на вулицю. Окупант наказав лікарю-патологоанатому негайно повернути її назад. Чоловік пішов за нею. Обвинувачений залишився з судмедекспертом наодинці в кабінеті та застрелив його,

Наразі окупант перебуває у розшуку.

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