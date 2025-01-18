У центрі Вінниці водій Merсedes збив на пішоході двох 19-річних дівчат

Чоловіку обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 60 діб.

Фото: поліція

У Вінниці у центрі міста водій автомобіля Mercedes на пішохідному переході збив двох 19-річних дівчат. Про це повідомляє пресслужба поліції.

Двох дівчат госпіталізували. Правоохоронці розпочали розслідування провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Вінницький міський суд обрав запобіжний захід водію у вигляді тримання під вартою терміном на 60 діб без визначення розміру застави.

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