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Нігерія стала новим партнером БРІКС

17:04, 18 січня 2025
Нігерія приєдналася до інших країн-партнерів, серед яких Білорусь, Болівія, Куба, Казахстан, Малайзія, Таїланд, Уганда та Узбекистан.
Нігерія стала новим партнером БРІКС
Фото: iStock
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Уряд Бразилії оголосив, що Нігерія офіційно приєдналася до БРІКС як дев'ятий партнер. Про це повідомили на офіційному сайті бразильського уряду.

«Уряд Бразилії вітає рішення уряду Нігерії. Нігерія стає дев'ятою країною-партнером БРІКС, приєднавшись до Білорусі, Болівії, Куби, Казахстану, Малайзії, Таїланду, Уганди та Узбекистану. Цю категорію країн-партнерів було створено на 16-му саміті БРІКС, який відбувся у Казані у жовтні 2024 року», - повідомила бразильська сторона.

Нігерія, з населенням, що займає шосте місце у світі, є найбільшою країною Африки та має одну з найбільших економік континенту. Бразилія підкреслила, що Нігерія розділяє спільні інтереси з іншими країнами-членами БРІКС.

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Нігерія

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