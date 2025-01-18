Нігерія стала новим партнером БРІКС

Уряд Бразилії оголосив, що Нігерія офіційно приєдналася до БРІКС як дев'ятий партнер. Про це повідомили на офіційному сайті бразильського уряду.
«Уряд Бразилії вітає рішення уряду Нігерії. Нігерія стає дев'ятою країною-партнером БРІКС, приєднавшись до Білорусі, Болівії, Куби, Казахстану, Малайзії, Таїланду, Уганди та Узбекистану. Цю категорію країн-партнерів було створено на 16-му саміті БРІКС, який відбувся у Казані у жовтні 2024 року», - повідомила бразильська сторона.
Нігерія, з населенням, що займає шосте місце у світі, є найбільшою країною Африки та має одну з найбільших економік континенту. Бразилія підкреслила, що Нігерія розділяє спільні інтереси з іншими країнами-членами БРІКС.
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